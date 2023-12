Stem Ann Vanneste tot Krak van Zuienkerke

Vzw Speling vierde de tiende verjaardag van De Streekboerderij. Een plek waar jongeren tot rust komen, al is er volgens initiatiefneemster Ann Vanneste ook een keerzijde. “De wachtlijst wordt almaar langer, financiële ondersteuning is er niet.” De Streekboerderij is een kleine zorgboerderij aan de Lage Moere. Het merendeel van de drie hectaren is in bruikleen bij het Agentschap Natuur en Bos. “Onze zorgboerderij is een ecologisch welzijnsinitiatief: we vangen dieren op die na verwaarlozing in beslag zijn genomen of waarvoor de eigenaar niet langer zelf kan zorgen.” De Streekboerderij werkt samen met scholen en centra voor leerlingenbegeleiding. “We – al onze vrijwilligers – zijn heel blij met dit plekje in de krant.” (WK)

