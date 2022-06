Dina Vanhecke neemt afscheid na 30 jaar voorzitterschap van Markant: “Geen titel maar een werkwoord”

Dertig jaar lang is Dina Vanhecke in Heule voorzitter geweest van Markant, het vroegere CMBV, de vereniging voor middenstandsvrouwen. Nu maakt niet alleen zij plaats voor de jongere generatie maar het hele bestuur. “Ik heb er veel plezier en voldoening aan beleefd, maar het voorzitterschap is nooit een titel geweest maar een werkwoord”, zegt de echtgenote van gepensioneerd drukker Jan Moreels.

Dina en haar Markantbestuur, grotendeels zestigers, wilden er al een paar jaar geleden mee stoppen en het roer in handen geven van jongeren. “Maar we vonden maar geen opvolgers”, zegt Dina. “Het was ook moeilijk om nog jongere leden te rekruteren. Dan kwam ook corona er nog bij. Uiteindelijk deden wij een beroep op Veerle Santy, regiomanager van Markant. Sabine Desmet en Sophie Roose waren bereid om mee aan de kar te trekken en nu is de kogel door de kerk. Sabine en Sophie leiden voortaan in duovoorzitterschap een nieuw bestuur en wij kunnen ons met een gerust hart terugtrekken.”

Goed team

Dina Vanhecke was zelf nog maar een jaar lid van wat toen nog CMBV heette, toen voorzitter Jeanne Verbeke-Vanlerberghe haar in 1982 wist te overtuigen om bestuurslid en kort daarna secretaris te worden. “Je kunt dat van thuis uit doen”, zei ze. Tijdens het voorzitterschap van Thérèse Nuttens – Bruynseels bleef Dina secretaris. In 1992 werd ze voorzitter. “Dat het nu al dertig jaar is, realiseer ik mij amper. Het is een groot pluspunt dat ik altijd heb kunnen beschikken over een goed team van een tiental bestuursleden op wie je kon rekenen.”

Blij dat een nieuwe, jonge ploeg ons nu opvolgt

Dina Vanhecke is intussen 69 – “Ik wil die leeftijd graag behouden”, lacht ze – en woonde in Wevelgem toen ze in Heule het middelbaar in Spes Nostra kwam volgen. Daarna werd ze regentes technische vakken, maar werd toen personeelsverantwoordelijke van Huize Ten Dries, een sociaal opvangtehuis in Sint-Denijs. Ze trouwde in 1974 met drukker Jan Moreels en kwam in Heule wonen en in 1981 werd ze meewerkende echtgenote en moeder. Ze hebben drie zonen en vier kleindochters. Wegens geen opvolging hebben ze de bekende drukkerij in de Zeger van Heulestraat stopgezet en verhuisden ze naar de Vlaschaard.

Funfactor

Dina mag zeggen dat ze er veel vrije tijd in gestoken heeft. “Nee, voorzitter zijn was geen eretitel maar een werkwoord…” zegt ze. “Ik contacteerde sprekers, legde locaties vast, maakte uitnodigingen, sprak leden aan. Als zelfstandige kon ik dat tussen mijn werk door doen en bleef dat behapbaar. Alles is natuurlijk geëvolueerd. De tijd van de busuitstappen en spreekbeurten is voorbij, er moet wat extra animatie bij zijn, het moet een funfactor hebben. Doe-activiteiten, wellness, iets gastronomisch, dat heeft nu succes. Zo heeft de nieuwe ploeg eind april al een Ladies@Heule georganiseerd in Hula en dat was een succes. Zelf blik ik vooral met veel dankbaarheid terug. Een mooie opkomst kon mij echt voldoening geven en motiveren om voort te doen. En als er al eens een probleem was, liet ik dat niet te veel aan mijn hart komen en probeerde ik eruit te leren.”

Bang om nu in een zwart gat te vallen, is Dina niet. “Markant heeft ook een regionale werking en ik ben en blijf daar penningmeester van de werkgroep Kunst en Cultuur. Ook daarbuiten zal ik niet stilvallen: ik naai graag, ben creatief bezig met papier en karton, boeken lezen, een museum bezoeken…”