Dimitrie Ducoulombier wint Challenge Fietsen tegen Kanker: “Freddy noemde me een zot”

Dimitrie Ducoulombier won de Challenge Fietsen tegen Kanker. Het leverde hem de eer en een gele trui op. Gewezen wereldkampioen Freddy Maertens zette er zijn handtekening op. Dimitrie (48) woog een paar jaar geleden 160 kg, nu nog de helft.

Twee jaar geleden kwam Dimitrie Ducoulombier uit op 14.000 km. Dit jaar lag de lat nog hoger. Via Facebook schreef hij zich in voor de Challenge Fietsen tegen Kanker, waarbij fietsliefhebbers afstanden afleggen om de aandacht op de gevolgen van kanker te vestigen. Zijn uitdaging was een eerbetoon aan zijn moeder Elisabeth Vandenbussche – mémé Betty – die in april vorig jaar is overleden

“Ik heb mijn doel bereikt, ik deed het voor mijn moeder”, vertelt Dimitrie.

“Nu tel ik in totaal bijna 17.000 km en dat kan niet meer worden verbeterd door wie tweede staat. Ik zou dag en nacht rijden. Liefst door regen en wind. Ik haalde een gemiddelde van 1.600 km per maand. In september werd ik drie dagen opgenomen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Mijn gal moest er uit. Ik mocht van de dokter twee weken niet fietsen en moest nog gezonder eten. Die maand haalde ik amper 500 km.”

“Peter Lemaire van Fietsen tegen Kanker is bij mij thuis geweest en had een groene trui mee. Ik kwam op het idee om handtekeningen te verzamelen en legde contacten via Facebook. Gewezen triatleet Frederik Van Lierde uit Menen was de eerste die tekende.”

“Tim Merlier en zijn vriendin Cameron Vandenbroucke waren de volgende. Ik dacht om daarmee te stoppen maar er was een drang naar meer. Op het Natourcriterium was Johan Museeuw aanwezig en ook hij zette zijn handtekening op mijn groene trui. Ook Iljo Keisse tekende, ik ontmoette hem op de piste in ’t Kuipke in Gent. Op de Textielprijs in Vichte zette Mark Cavendisch ook zijn krabbel. Ook Philippe Gilbert, Peter Farazijn, Michel Pollentier en Freddy Maertens tekenden. Van Jens Debusschere, Patrick Lefevere, Josiane Vanhuyse, Jens Keukeleire, Jelle Wallays, Etienne De Wilde en Lucien Van Impe heb ik ook een handtekening

Lampie

“We trokken ook naar het Herfstcriterium op het einde van het seizoen in Oostrozebeke. Yves Lampaert arriveerde daar. Ik deed mijn verhaal en hij toonde enorm veel respect voor wat ik deed voor mijn moeder. Wat een toffe gast is Lampie. Na de koers kreeg ik een tenue van zijn ploeg en met zijn handtekening. Ik stond er versteld van.” Na de groene kreeg hij van FTK als winnaar een gele trui. “Voor de tweede keer trok ik naar Freddy Maertens om een handtekening”, vertelt Dimitrie. “Freddy noemde me een zot.” (lacht) De media-aandacht is ook de makers van Iedereen Beroemd niet ontgaan want Dimitrie is eind januari, begin februari in het programma te zien. Voor volgend jaar heeft hij al een nieuwe passie. “Ik kocht een abonnement om op de piste in Roubaix te rijden. In de belangstelling hoef ik niet meer te staan, niet ik maar mijn moeder mémé Betty verdiende al die aandacht. Ze is voor altijd bij mij want op mijn linkerdij staat een tattoo van haar”, besluit Dimitrie die thuis de gelukwensen en een attentie kreeg van burgemeester Youro Casier. (Eric De Block)