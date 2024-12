Dienstencentra vzw Curando bakken samen voor de Warmste Week: “Verbinding creëren tussen mensen”

De dienstencentra en woonzorgcentra van vzw Curando zetten hun beste beentje voor met een hartverwarmende wafelbak. Sint-Jan Baptist (Spiere-Helkijn), De Karmel (Waregem) en De Symfonie (Heestert) bundelden hun krachten voor een gezamenlijk doel: bijdragen aan de Warmste Week en steun bieden aan Ons Boetiekske, een lokaal initiatief tegen armoede. In totaal zamelden ze bijna 2000 euro in.

Met de steun van vzw Curando, die alle kosten voor de ingrediënten voor haar rekening nam, werden honderden wafels gebakken en verkocht. Zowel bewoners, bezoekers, vrijwilligers als familieleden konden genieten van een gezellige en smakelijke activiteit. Voor wie liever thuis genoot van de lekkernij, was er een handige afhaaloptie.

Eenzaamheid

Het thema van de Warmste Week dit jaar, ‘Samen vlammen tegen eenzaamheid’, stond centraal in deze actie. “Eenzaamheid is een gedeeld probleem dat we enkel samen kunnen aanpakken,” aldus Lien Claeys, diensthoofd thuiszorg en medeorganisator. “Met deze wafelbak wilden we niet alleen geld inzamelen, maar ook verbinding creëren tussen mensen. Een moment van warmte en samenhorigheid is net wat velen nodig hebben.”

De actie kon rekenen op de tomeloze inzet van vrijwilligers, centrumleidsters en pastorale medewerkers. Zij zorgden ervoor dat de wafelbak een groot succes werd, met een totale opbrengst van 1938 euro. “Het gaat om meer dan geld ophalen,” vertelt Lien verder. “Het is ook een kans om mensen samen te brengen, een gevoel van verbondenheid te creëren en een steentje bij te dragen aan de gemeenschap.”

Ons Boetiekske

De opbrengst van de wafelbak ging integraal naar Ons Boetiekske, een project dat deel uitmaakt van het armoedeactieplan in Zwevegem. Hier kunnen gezinnen in moeilijke omstandigheden gratis kleding vinden voor kinderen tot 16 jaar. Het biedt deze families de kans om hun kinderen in waardigheid te kleden.