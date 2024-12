De piste op ten voordele van De Warmste Week: “Met een stads- of een koersfiets”

Ook WTC De Breydelzonen zet zich in voor De Warmste Week. De Brugse wielerclub doet dat op zondag 8 december op de wielerbaan Patrick Sercu in Sport Vlaanderen in Assebroek. “Het thema van de jaarlijkse actie is eenzaamheid. Alleen fietsen is niet leuk. Zeker als je tegen de wind moet opboksen. In groep is het veel aangenamer. Vandaar ons initiatief.”

WTC De Breydelzonen bestaat in 2026 vijftig jaar. Momenteel zijn ze met circa 25 leden. “Liefhebbers voor het fietsen zijn bij ons altijd welkom”, stelt voorzitter Kurt Vermeersch. “Ten voordele van De Warmste Week kunnen wielertoeristen en -clubs, sporters, supporters, sympathisanten en wielerliefhebbers zondag 8 december van 9 tot 12 uur bij ons terecht op de wielerbaan in Sport Vlaanderen. De bedoeling is dat er op de piste nooit eenzaam gefietst wordt. Het is geen wedstrijd en ieder kan op zijn eigen tempo rondjes rijden. De opbrengst schenken we integraal aan De Warmste Week.”

Wie wenst deel te nemen aan het evenement kan dat zowel met een stad- of een koersfiets. Mountainbikes zijn niet toegelaten op de wielerbaan. Leden van de Vlaamse Wielrijders Bond en de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme betalen 6 euro, alle anderen 7 euro. “De deelnemers krijgen een polsbandje waarmee ze toegang hebben tot de piste. Wie dus tijdens het fietsen een pauze wil inlassen kan dat. Om de veiligheid te garanderen gaan we gaan ons beperken tot zestig personen op de piste.”

Voor de extra prijs van 20 euro is er een pizzabuffet à volonté voorzien met een bijhorend drankje in de aanpalende sportcafetaria Extra Time. “Dit kan bijvoorbeeld na het fietsen. Op die manier proberen we nog maar eens de eenzaamheid te doorbreken”, aldus de voorzitter. “Ook deze opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week. Het fietsen op de wielerbaan kan ter plaatste betaald worden. Laat ons door onze talrijke opkomst samen strijden tegen eenzaamheid en zo het goede doel steunen.” Voor verdere info kan je Kurt Vermeersch contacteren (0493/313028) of iemand van het bestuur WTC De Breydelzonen. (ACR)