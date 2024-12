De ‘Baekelandt Universalis’ zorgde voor weken spanning: Jille Holvoet is de grote winnaar

De ‘Baekelandt Universalis’, de wedstrijd die in het kader van het Baekelandt-jaar werd gespeeld, mag men in Lendelede gerust het nieuwsfeit van het jaar 2024 noemen. Of winnaar Jille Holvoet zich nu aan eeuwige roem mag verwachten, durven we niet voorspellen. Maar hij is wel de allereerste winnaar van de allereerste editie en dat zal zeker bij hem en bij de andere deelnemers nog lang in het geheugen blijven hangen.

Toen het gemeentebestuur uitpakte met 2024 als hét Baekelandt-jaar omdat het 250 jaar geleden was dat Ludovicus Baekelandt het leven zag in het pittoreske Lendelede waren er hier en daar enkele kritische stemmen te horen. Moet de gemeente nu de geboorte en het leven van een rover en zijn bende in de schijnwerpers zetten? Moeten Lendeledenaren herinnerd worden aan een man die in 1803 veroordeeld en geëxecuteerd werd op de Markt van Brugge? Zo kritisch was Johan Delaere van de Heemkring Lethae niet na veel opzoekingswerk over het leven van Ludovicus. De bendeleider waarvoor hij versleten werd, was volgens hem eerder een meeloper.

Mythes

“Er is veel geschreven over Ludovicus Baekelandt, vaak ook zaken die volgens mij niet correct zijn”, zei Johan. “Ik wil drie mythes rond hem doorprikken. Hij is niet aan de Stinkeputten in Lendelede geboren. Hij is er opgegroeid, maar werd geboren in een huisje aan het Beiaardbos. Een tweede mythe is dat hij, nadat hij uit het leger deserteerde, zich schuilhield in het Vrijbos van Houthulst. Hij heeft nooit in dat bos verbleven. En Louis (Ludovicus) was ook niet die grote misdadiger, maar eerder een jongen uit een armoedig boerengezin die al van jongs af aan bij de boeren moest gaan werken. Er is dus niets mis mee om even een jaartje terug te denken aan deze Lendeleedse figuur.”

Veel activiteiten

Het Baekeland-jaar startte met een babyborrel. Daarna werden er het hele jaar allerlei nieuwe en bestaande activiteiten onder die naam georganiseerd. De Theaterwandeling in een regie van Sentenaar Johan Bonte was ook een uitschieter. “Ik baseerde me voor de theaterwandeling op het boek Dossier Baekelandt van journalist Fred Germonprez. Het was het verhaal van Ludovicus Baekelandt door de ogen van de vrouwen bekeken, vooral door de ogen van zijn moeder en grootmoeder. Het verhaal van zijn geboorte tot aan zijn executie. Een romantisch en gedramatiseerd verhaal!” Rik Dewaele maakte zelfs een standbeeld van Ludovicus en kapte zijn gezicht op een 2 centimeter dikke leisteenplaat van 28 bij 32 centimeter. “Het is een kopie van de tekening die op Wikipedia staat”, zegt Rik. “Ik vond het een goed idee dat de gemeente iets deed rond Baekelandt. Men had dat trouwens al eerder moeten doen. Hij wordt vaak als een slechterik gezien, maar als je zijn levensloop kent, weet je dat hij een heel slechte jeugd had en zeker niet dé crimineel was zoals sommigen hem graag voorstellen.”

Weken spanning

De wedstrijdBaekelandt Universalis was misschien wel de activiteit die veel Lendeledenaren wekenlang in de ban hield. In maart stonden 30 kandidaten aan de start van de wedstrijd, die naar analogie van Homo Universalis op de VRT opgezet werd. Vanaf maart kon je onder andere via Facebook iedere week zien hoe er een kandidaat afviel. De laatste vijf streden op vrijdagavond 23 augustus op de openingsavond van Lendelede Kermis voor de begeerde titel. Toeval of niet: de winnaar van die finale was Jille Holvoet, die sinds 2017 in Lendelede woont. Hij won een tweedaags verblijf in een B&B in de regio van Bordeaux, uitgebaat door Lendeledenaar Dirk Baekelandt, een verre afstammeling van Ludovicus. Een beter cadeau konden Jille en zijn partner Lieselot Depoortere, die ook een van de kandidaten was, niet winnen. Baekelandt Universalis werd georganiseerd door volgende werkgroep met mensen uit de vrijetijdsdiensten van de gemeente: Hilde Verhamme, Ellen Allegaert, Kimberly Tanghe, Hanne Deltour, Annelies Bory, Hanne Veys, Ann Staelens en Wim Dierick. En die mensen verdienen zeker een pluim!”