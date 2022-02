Copita’s Whiskey Tasting schot in de roos als bachelorproef van Vives studenten Eventmanagement

Afgelopen donderdag hielden vier Vives-laatstejaarsstudenten Eventmanagement een Copita’s Whiskey Tasting avond. Er was maar liefst plaats voor 66 deelnemers. “We wilden met onze bachelor proef vrienden, families, kennissen, Kortrijk en omstreken een bijzondere avond bieden.” Klinkt het bij Sabrina Paymani uit Kortrijk.

Voor de tasting avond telden de deelnemers 32 euro per persoon neer. In de prijs was de tasting ervaring (met 4 soorten whiskey en een persoonlijke uitleg van onze whiskey experten), enkele heerlijke fingerfood gerechten en een sessie van cardist Nicolas Vansteenkiste verwerkt. Als publieksdoel werd vooral gemikt op de jonge garde. “De whiskey sector staat voornamelijk bekend bij het oudere volk en met ons evenement willen we deze doelgroep uitbreiden” aldus Paymani.

Stoom afblazen

De avond vond plaats de dag voor de versoepelingen maar dat mocht de organisatie niet tegenhouden ervoor te zorgen dat iedereen stoom kon afblazen “We wilden een intieme setting creëren die afstand doet van de alledaagse bekende scenario’s. We wilden voor deze avond de doorsnee kroegen en cafés inruilen voor een unieke ervaring. Mary’s Irish Pub hun uitstraling sloot hierbij perfect aan” Besluit Paymani.

De reacties op het evenement waren naderhand ook lovend. “Ik ga vaak naar een beer&chocolate avond maar vond deze tasting een goeie uitdaging. Ik ben zelf geen whiskey liefhebber maar ze hebben me toch langzaam over de streep weten te trekken” klonk het bij één van de deelnemers.