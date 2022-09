Club van jogger Lennert organiseert benefiet:“Boksers steunen elkaar”

Het noodlot sloeg keihard toe voor Lennert Lecompte (17), toen hij in februari tijdens de storm Eunice ging joggen. Hij raakte zwaargewond door een vallende boomtak en revalideert al maanden. Zijn boksclub Boxing Team Respect organiseert nu voor hem een benefiet, na een suggestie van bokslegende Jean-Pierre Coopman.

“Boksers steunen elkaar, zowel binnen als buiten de ring!” Meer dan alleen maar holle woorden, als het van Boxing Team Respect afhangt. De Lauwse club kreeg een oplawaai van formaat toen de sportieve tiener levensgevaarlijk gewond raakte in februari, tijdens de passage van storm Eunice.

“Het lot van Lennert raakte iedereen tot in het diepste van zijn hart”, klinkt het bij Diego Amerlinck. Als secretaris van de boksclub kende hij de jongeman als geen ander en moest ook hij het gruwelijke nieuws verwerken. “Zowat iedereen had de hoop opgegeven, maar wij wisten wel beter. Lennert is en blijft een vechter, en een storm zou daarin geen verandering brengen. Waar specialisten maanden geleden voor het ergste vreesden, zijn diezelfde specialisten vandaag ronduit ondersteboven van de vooruitgang die Lennert heeft gemaakt. Die jongen zal zich niet zomaar gewonnen geven.”

Als Coopman spreekt

Terwijl Lennert in Gent keihard werkt aan zijn revalidatie, wordt in Lauwe gewerkt aan een heus benefietevenement. “Toen we enige tijd terug op de koffie waren bij Jean-Pierre Coopman, liet hij plots weten dat we niet zomaar mochten toekijken hoe Lennert zijn strijd vocht”, gaat Diego verder. “Wanneer zo’n icoon van de bokssport spreekt, dan luister je gewoon, en nog diezelfde avond schoten we in actie. Lennert is dan wel een vechter, nooit zal hij het leven van voorheen kennen. We namen contact op met zijn ouders, en die stemden meteen toe. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Diego en Lieven, beiden cruciale schakels in de werking van de boksclub, openden hun adressenboekje en al snel kreeg het evenement vorm. “In geen tijd kregen we de steun van bedrijven zoals Margo Aardappelen, Dutoit Snacks of Allfredo. Het waren bedrijven die de zaak een warm hart toedroegen en dus ook geen seconde twijfelden. Omdat we mikken op een 150-tal aanwezigen, hadden we ook plaats nodig en daarvoor heeft Astoria in Lauwe gezorgd. We kunnen de feestzaal gebruiken om iedereen een zitplaats aan te bieden. Om het evenement volledig in te kaderen zorgen we ook voor een muzikale toets dankzij de mensen van The Sideshow Three.”

Het benefietconcert vindt plaats op 30 oktober in de feestzaal Astoria in Lauwe. Meer info vind je op de Facebookpagina van Boxing Team Respect Lauwe.