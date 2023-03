Chefs en studenten koken voor De Lovie op feeëriek kasteeldomein in Poperinge: “We zijn heel dankbaar”

48.200 euro. Dat bedrag is donderdag in één avond opgehaald voor De Lovie vzw tijdens de vijfde Chefs & Students for Charity op het feeëriek ingerichte kasteeldomein in Poperinge. Chefs en studenten uit alle hoeken van de provincie kwamen meehelpen. De opbrengst gaat naar Atelier Joséphine, een nieuwe culinaire ontmoetingsplaats voor mensen met een beperking.

Chefs & Students for Charity wordt tweejaarlijks georganiseerd om extra geld op te halen voor De Lovie, een vzw voor mensen met een verstandelijke beperking met hoofdvestiging op het gelijknamige kasteeldomein in Poperinge.

In totaal schreven 322 personen zich in voor de vijfde editie van het event. “Ze genoten van een prachtige avond: top gerechtjes van de chefs, bijpassende wijnen of mocktails en stijlvolle service van 62 studenten en leerkrachten van de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde”, zegt Birgit Provoost, stafmedewerker communicatie van De Lovie vzw.

“Voor het klank- en lichtspel tussen het kasteel en de feestzaal waren studenten afdeling podiumtechnieken van het VTI Brugge aan zet. Ook de inbreng van personen ondersteund door De Lovie vzw was groot met muzikale optredens en hedendaagse interpretaties van een aantal meesterwerken uit de kunst door Studio Artîlerie. In het menu waren groenten verwerkt, die vers geoogst waren uit hoeve De Biotope van De Lovie vzw. De muzische ateliers zorgden voor de aankleding van het podium. Medewerkers van het Dorpspunt in Beveren bakten IJzergaletten. Keramiekatelier Het Sinterpunt maakte 322 unieke broodbordjes, die de aanwezigen mee naar huis mochten nemen als souvenir.”

48.200 euro voor Atelier Joséphine

Dankzij de steun van aanwezigen en vele sponsors kon De Lovie vzw 48.200 euro inzamelen voor Atelier Joséphine. “Dat is een culinaire ontmoetingsplaats voor lekkerbekken. Samen bakken en koken op het ritme van de seizoenen biedt immers mooie kansen tot verbinding en het versterken van talenten. Atelier ‘Joséphine’ is ook een knipoog naar de rijke historiek van het kasteelpark: Marie Joséphine Béatrice Van Renynghe de Voxvrie was in 1856 samen met haar zoon Jules Van Merris opdrachtgever voor de bouw van het kasteel en de aanleg van het park.”

“Met heel veel dankbaarheid blikken wij heel tevreden terug, want we merkten dat alle prijzen gestegen zijn, zoals de huur van het materiaal en de voeding. Ten opzichte van het aantal aanwezigen is het opgehaalde bedrag een record.” (TP)