Casey (22) genomineerd voor Scriptieprijs 2024: “Stemtraining bij ouderen”

Casey Dewanckele (22), afgelopen zomer afgestudeerd als logopediste aan de Universiteit Gent, is genomineerd voor de Vlaamse Scriptieprijs. Met haar thesis over stemtraining bij ouderen maakt ze kans op de hoofdprijs van 2.500 euro.

Met de prijs bekroont onderwijsplatformvzw SciMingode strafste scripties die aan Vlaamse hogescholen en universiteiten worden geschreven. “Een wedstrijd die sterk en relevant onderzoek onder de aandacht brengt van een breder publiek”, klinkt het.

Casey is nu één van de genomineerden. Ze is geboren in Eernegem, legde haar middelbaar af in het SIGO Eernegem en Gistel en trok daarna naar Gent. Ze onderzocht het effect van stemtraining bij 65-plussers en ontdekte dat gerichte oefeningen de stemkwaliteit kunnen verbeteren. “Ouderen die twee keer per week stemtraining kregen met een rietje dat ondergedompeld was in water, ervoeren minder ongemak in het strottenhoofd en een betere stemkwaliteit. Kijk, het verouderingseffect heeft impact op het lichaam én de stem, al is dat ook persoonsgebonden. Algemeen heeft een stemstoornis een zekere impact en die kan zich verschillend uiten, zoals met pijn”, aldus Casey.

Nog weinig onderzoek

“Eén van de redenen waarom ik voor dit onderzoek bij ouderen koos, is omdat er eenvoudigweg niet veel onderzoek naar is gedaan.” Het onderzoek benadrukt de voordelen van stemtraining voor ouderen, wiens veranderende stem kan leiden tot frustraties en – in extreme gevallen – zelfs sociale isolatie en depressie. De studie wijst echter ook op de noodzaak van verder onderzoek naar de optimale trainingsomstandigheden en -frequentie.

“Ik ben nu bezig aan mijn doctoraat waarbij ik samenwerk met professionele stemgebruikers, zoals zangers en lesgevers.”

Begin december wordt de shortlist van vijf genomineerden bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs wordt onthuld tijdens de plechtige uitreiking op donderdagavond 19 december in het stadhuis van Gent.