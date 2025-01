Buren vangen bot in rechtbank maar blijven strijden tegen nieuwe appartementen, bouwpromotor wil eindelijk starten: “Vertraging kost ons veel geld

In september vorig jaar trok Buurtcomité Olm samen met vzw Bescherm Bomen en Natuur naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de komst van een nieuw appartementencomplex langs de Olmstraat in Waregem. De raad verwierp hun vordering tot schorsing van de bouwplannen, maar de buren geven de strijd niet op. Projectontwikkelaar KUB hoopt eindelijk te kunnen starten. “We wachten verdere stappen af, maar de vertraging blijft ons geld kosten”, klinkt het.

Het protest begon midden 2023. Nadat een openbaar onderzoek opgestart werd voor de komst van een gloednieuw appartementencomplex naast de Aldi-parking in de Olmstraat, verenigden buurtbewoners uit de omgeving zich in een nieuw comité. Samen met de vzw Bescherm Bomen en Natuur dienden zij 120 bezwaren in. Nadat zowel de stad als de provincie groen licht gaf om de bouw te starten, trokken twee buren in september 2024 naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

“Door de 39 appartementen verdwijnt er groen uit het straatbeeld en stijgt de verkeers- en parkeerdruk. De kern is verzadigd, wooncomplexen als dit kunnen in het centrum eigenlijk niet meer vergund worden”, klonk het. Maar het project ‘Georges & Alfons’ – vernoemd naar de telgen van de voormalige textielfabriek Gernay in de Olmstraat – voldoet volgens de stad, de provincie en de raad aan alle vereisten.

PFAS

“We blijven ervan overtuigd dat het door ons ingediende en vergunde project zowel voor Waregem als voor de directe buren een meerwaarde betekent. Dit is en blijft het meest groene en duurzame project in centrum Waregem in jaren”, reageert CEO Bernard Delmulle van bouwpromotor KUB. “Het is jammer dat dan net dit project door vermeende natuurliefhebbers geviseerd wordt en niet op zijn echte merites wordt beoordeeld. We kijken alvast uit om dit prachtige project zo snel mogelijk te realiseren.”

Maar de buren geven de strijd niet op. “Er werd een voortzetting gevraagd”, vertelt hun advocaat Marleen Ryelandt. “Er moeten namelijk tal van voorwaarden vervuld worden, vooral op vlak van bemaling. Zo moet er nog een bijkomend saneringsonderzoek gebeuren aangezien de site zich in een PFAS-no-regretzone bevindt. Wij verwachten een nietigverklaring.”

Opnieuw wachten

“Er is geen bijkomend onderzoek nodig, ik weet niet waarvan ze dit halen”, zegt Delmulle. “Vanaf onze vergunning uitvoerbaar was, mochten wij de werken starten, en dat is nog steeds het geval. Nadien trok men naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar hun vordering werd verworpen. Intussen werd alweer een nieuwe procedure opgestart. Wij zullen dus opnieuw op de uitspraak wachten, maar de vertraging kost ons veel geld.”