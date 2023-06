Buren protesteren tegen nieuw appartementencomplex in centrum: “Groen verdwijnt voor extra verkeer en parkeerdruk”

Het buurtcomité Nieuwe Olm, met inwoners uit de Olmstraat, Muizelstraat, Stationsstraat en Nieuwe Olm, is bezorgd over de komst van een nieuw appartementencomplex naast de parking van de Aldi. De buren vrezen voor extra parkeerdruk, verkeersoverlast en de wijziging van het groene karakter van de wijk. Het openbaar onderzoek rond de aanvraag van de omgevingsvergunning loopt tot 23 juni. De bouw zou begin 2025 van start gaan.

Dinsdagavond verzamelden er een veertigtal buren om hun ongenoegen uit te drukken. Vooral de omvang van het project baart de omwonenden zorgen. “De plannen bevatten maar liefst 39 appartementen, dat is niet niks. Deze buurt zal compleet veranderen”, vertelt Katlijn Dheedene. “Er zijn in Waregem al genoeg appartementen, bovendien staan er veel leeg”, klinkt het bij enkele actievoerders.

Het extra verkeer vormt ook een pijnpunt. “De verkeersdruk en het sluipverkeer in het centrum zullen verder toenemen. De zwakke weggebruikers, waaronder de vele schoolgaande kinderen, zullen daar de dupe van worden. Het is nu al gevaarlijk fietsen aan de afrit van de parking van de Aldi en aan het kruispunt van het College”, oppert Jozef Omey.

Parkeerdruk

In de plannen van het complex is een ondergrondse parking voorzien. “Toch zal de parkeerdruk enorm toenemen”, gaat Katlijn verder. “Als je weet dat een gemiddeld huishouden 1,68 kinderen telt, dan zoeken op een dag als Vaderdag 66 extra auto’s een parkeerplekje in de buurt van de Olmstraat, Nieuwe Olm en Muizelstraat. De aannemer voorziet slechts twee parkeerplekken voor bezoekers.”

Volgens de buren zal het groene karakter van de Nieuwe Olm ferm veranderen. “Wat veel mensen tegen de borst stoot, is dat er alweer waardevol groen zou moeten wijken voor beton. Hier staan prachtige eiken, platanen, lindes en berken. Ze bieden verkoeling in de zomer en zorgen voor de waterhuishouding. Bovendien huizen hier wel meer dan twintig soorten vogels, de West-Europese egel en dwergvleermuizen. Om dat verlies te compenseren wordt er nieuw groen voorzien, maar dat ziet er maar heel pover uit.”

Tegelwippen

“Het stoot de buurtbewoners tegen de borst dat de inwoners aangemoedigd worden om zoveel mogelijk tegels te wippen, om dan te zien dat er vlak naast hun deur een hele site verhard wordt. Voor dit project wil men ongeveer 2.685 vierkante meter verharden. Dat betekent dat er meer dan 200 inwoners hun oprit moeten uitbreken om dat te compenseren. Dat is alsof ze met ons lachen.”

Oppositiepartij Groen nam deel aan het protest. “De bouwwerken baren ons zorgen, zo zijn er een aantal buren die bang zijn voor scheuren in hun muren. Bovendien verdwijnt er heel wat groen voor veel en hoge appartementen.”

Bezwaar

De bouw zou begin 2025 van start gaan. Het openbaar onderzoek rond de aanvraag van de omgevingsvergunning loopt nog tot 23 juni. Het buurtcomité roept de omwonenden op om bezwaar in te dienen tegen de plannen. “Voor hulp kunnen buren terecht op genoegbeton@gmail.com.”