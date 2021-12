Bunker in Roeselare krijgt permanente expo over bevrijding Tweede Wereldoorlog

Donderdag 16 december werd de intentieverklaring tussen Stad Roeselare en de Poolse overheid ondertekend voor de realisatie van een permanente tentoonstelling in Roeselare over de bevrijding van Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het Memoriaal Maczek.

In 2019 was in Roeselare de tijdelijke en reizende tentoonstelling Armoured Wings/Gepantserde Vleugels te zien. Met onder andere deze expo werd de bevrijding van de Tweede Oorlog herdacht, dat toen 75 jaar geleden plaatsvond. Aangezien de tentoonstelling dankzij een samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Poolse overheid tot stand is gekomen, ging de Poolse overheid op zoek naar een Vlaamse partner om deze expo of een herwerkte versie er van, een permanente thuis te geven in een Vlaamse stad die door de Poolse soldaten in 1944 werd bevrijd.

Herinneringsband

Uiteindelijk is Stad Roeselare, die de band met de Poolse bevrijder nog steeds hecht houdt, de gastheer van de permanente expo geworden. Naast Breda in Nederland en Montormel in Frankrijk is Roeselare de derde stad met een permanente expo en memoriaal over generaal Stanislaw Maczek en over de Eerste Poolse Pantserdivisie. “Ik ben verheugd vandaag de nieuwe Poolse ambassadeur Rafal Siemianowski te mogen verwelkomen voor de ondertekening van de intentieverklaring tussen Stad Roeselare en de Poolse overheid”, aldus Dirk Lievens, schepen van onder andere cultuur, erfgoed, culturele infrastructuur en toerisme. “De realisatie van de permanente tentoonstelling van de bevrijding van Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het Memoriaal Maczek is een nieuwe troef die de toeristische belevingservaring in Roeselare zal versterken.”

Met de keuze voor een memorial General Maczek wil Roeselare niet alleen respect tonen voor haar Poolse bevrijders, maar ook voor de historische figuur van Simonne Brugghe. Het 22-jarig scoutsmeisje hielp de Polen op een heldhaftige manier de stad bevrijden met een beperkt verlies van mensenlevens. Met deze actie neemt de stad ook een prominente plaats in het herdenkingstoerisme van de Tweede Wereldoorlog in aanloop van 2044 in.

De expo en het memoriaal over generaal Stanislaw Maczek en de Eerste Poolse Pantserdivisie krijgen een plek in de Duitse bunker in de Sint-Hubrechtsstraat. Deze Duitse bunker, ontmanteld door de Poolse soldaat Stanislas Szyler, bevindt zich in het hart van de stad en is dus een unieke locatie voor de expo. Naast de bunker zal ook de oude tramstatie van 1889 een belangrijke rol spelen als ontmoetingscentrum waar de historische lijnen van Roeselare ook in het verhaal van de Eerste Wereldoorlog samenkomen.

Subsidie

Het nieuwe toeristische project kan in ieder geval rekenen op de steun van Vlaanderen. De Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, kent de stad Roeselare een subsidie toe van 47.875 euro voor de oprichting van een bezoekerscentrum “Bevrijding Vlaanderen door de Eerste Poolse Pantserdivisie (1944)”. Het project werd ook opgenomen in het driejaarlijkse samenwerkingsprogramma Vlaanderen-Polen 2021-2023. Zo krijgt het project een officiële erkenning van zowel de Poolse als de Vlaamse Regering. Beide overheden co-financieren het project.