Brugse Zot wordt tijdelijk de Warmste Zot in Brugge

De Brugse brouwerij De Halve Maan zet dit jaar mee haar schouders onder De Warmste Week van VRT. Om het belang van de actie te ondersteunen heeft de brouwerij beslist om tijdelijk en hoogst uitzonderlijk de naam van haar belangrijkste biermerk om te dopen tot “Warmste Zot”.

De brouwerij lanceert hiervoor een “Special Edition” van de Brugse Zot Blond onder de vorm van een grote 75 cl fles, waarin het logo met vlammetje verwerkt zit. Voor elke verkochte fles zal 1 euro gedoneerd worden aan het DWW-fonds van de Koning Boudewijnstichting. Het opgehaalde bedrag gaat naar alle 276 projecten in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor het thema van dit jaar.

Samen vlammen

Dit jaar staat alles in teken van “samen vlammen tegen eenzaamheid”. “Een probleem dat actueler is dan ooit. Met dit partnership is De Halve Maan vastberaden om het belang van menselijk contact en echte verbinding onder de aandacht te brengen. De Belgische biercultuur is immaterieel werelderfgoed, iets waar de Belgen fier op zijn. Het brengt mensen samen, vrienden en familie, zowel thuis, in cafés of op festivals. Er is een Belgisch (alcoholvrij) speciaalbier voor elk moment”, zegt brouwer Xavier Vanneste.

Hij benadrukt de filosofie achter deze mooie actie: “Dat we voor deze actie net voor een 75 cl fles gekozen hebben is niet toevallig… Een goed bier drink je immers niet alleen. Het nodigt net uit tot het delen van een genietmoment met de start van een warm gesprek.”

Het bier werd gebrouwen in de familiebrouwerij De Halve Maan in het centrum van Brugge, vlakbij ’t Zand waar De Warmste Week ook dit jaar zal plaatsvinden. Precies boven hun wereldberoemde ondergrondse bierpijpleiding, waardoor ook de Warmste Zot vloeide. De Special Edition fles zal verkrijgbaar zijn in supermarkten en in de betere bierhandel.

Er werd ook een speciaal collector’s item glas gecreëerd rond de Warmste Zot, dat verkrijgbaar is in de (web)shop van de brouwerij.

Bezoek

Naast de actie met de special edition Warmste Zot, organiseert Brouwerij De Halve Maan nog tal van andere acties in samenwerking met de vele horecaklanten. Die organiseren hun eigen acties ten voordele van het goede doel. De brouwerij wil hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Ook in de horeca zal men dus van een “Warmste Zot” kunnen genieten.

Hoogst uitzonderlijk organiseren de medewerkers van de brouwerij op 1 december ook een “Warmste Brouwerijbezoek”, waarbij mensen de mogelijkheid krijgen om een rondleiding te volgen in de bottelarij van De Halve Maan. De 10 euro die deelnemers hiervoor betalen gaat ook integraal naar het goede doel. De bottelarij is normaal gezien niet open voor bezoekers. De interesse voor deze brouwerijbezoeken was in elk geval overweldigend, intussen tekenden hiervoor al meer dan 300 liefhebbers in.

De brouwerij stelt nog 150 extra plaatsen open voor onze fans. Boeken kan via: dewarmsteweek.halvemaan.be