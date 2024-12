Brugse politie toont ‘warmste’ kant aan het station: “Opbrengst gaat integraal naar goede doel”

Wie vrijdag aan het station van Brugge passeerde kon er onmogelijk naast kijken: de Brugse politie verkocht er warme chocolademelk in het kader van de Warmste Week. “Ook intern organiseerden we de jongste tijd diverse acties. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Op het Stationsplein verkochten de agenten de hele dag warme chocomelk onder het motto ‘Chill with a cup, chat with a cop’. Dat ze kozen voor vrijdag 13 december is geen toeval. Het stadsbestuur had enkele weken geleden namelijk opgeroepen om de week vóór de officiële start van de Warmste Week een actie te organiseren onder de noemer ‘Brugge warmt zich op’. (MM)