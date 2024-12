Brugse Hallebardiers gaan 24 uur schermen voor De Warmste Week

De Brugse schermgilde De Hallebardiers kan terugkijken op een bijzonder rijke geschiedenis. De gilde draagt waarden als verbondenheid, respect en broederschap hoog in het vaandel. Het thema van De Warmste Week, eenzaamheid, spreekt hen dan ook bijzonder aan. Om dat te onderlijnen organiseren ze op zaterdag 14 december een sparathon, waarbij schermers non stop 24 lang zullen duelleren.

De Sint-Michielsgilde of Hallebardiers is een van de drie nog resterende wapengilden in Brugge, in 1444 opgericht – en daarmee de oudste schermgilde ter wereld – en sinds 1456 officieel erkend door de stad. In 1905 werd de gilde weliswaar ontbonden, maar precies honderd jaar later weer geactiveerd. Sindsdien kreeg de gilde ook de Kruispoort in Brugge – die al jaren leegstond – van het stadsbestuur in erfpacht voor 65 jaar, en daar richtten ze nu hun oefen- en vergaderruimtes in. De interesse voor de oude schermtechnieken groeit sindsdien alleen maar. De Hallebardiers, momenteel geleid door Piet Pollet als hoofdman en Ellen De Pauw als stadshouder, tellen intussen 250 leden.

“De Hallebardiers hebben altijd tot doel gehad om de kunst van het schermen in leven te houden”, vertelt Emma Pollet (26), die voor de gilde de sociale media verzorgt, samen met Arlena Fonteyne en Xander Declerck, en zelf al schermt sinds haar negende. “Zwaardvechten ontstond als verdedigingstechniek, maar evolueerde doorheen de tijd ook tot een spel- en zelfs kunstvorm. En die beoefenen we dus nog altijd, met verschillende wapens: naast de olympische disciplines floret en degen, zijn dat het historisch nauwkeurig onderbouwde schermen met onder meer rapier, militaire sabel en langzwaard. Maar bij ons kun je sinds drie jaar ook laserschermen met de futuristische ‘lightsaber’, een oplichtend zwaard zoals in Star Wars. En die discipline is heel populair.”

Het thema van De Warmste Week sprak de gilde dit jaar bijzonder aan: “Vanuit onze aandacht voor verbondenheid en broederschap proberen we zelf altijd al initiatieven te nemen om mensen samen te brengen, ook mensen die elders soms uit de boot vallen”, klinkt het. “Dat maakt dat onze vereniging vandaag bestaat uit een heel divers publiek, mensen met verschillende achtergronden maar met dezelfde waarden. En dat plaatje klopt.”

Emma meent dan ook dat De Hallebardiers hun groeiende succes grotendeels te danken hebben aan de openheid waarmee de gilde zich opstelt. “Elke dag behalve zondag zijn er wel trainingen aan de gang in de Kruispoort, en we schermen ook dikwijls op de vesten aan de Kruispoort en aan sportcentrum Xaverianen. Voorbijgangers zijn uiteraard nieuwsgierig, stellen vragen, en niet zelden geraken ze dan ook echt geïnteresseerd om zich aan te sluiten. We laten ons ook zien op zoveel mogelijk evenementen zoals de Heilig Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet, maar ook op bijvoorbeeld de sportdagen op het Zand.” Ook op sociale media toont de gilde zich van een eigentijdse kant. “Onze gilde moet toegankelijk zijn voor iedereen, niet alleen voor de happy few. Maar we doen geen toegevingen op vlak van veiligheid, controle en respect hebben voor elkaar – je mag je tegenstander bijvoorbeeld nooit verwonden – en aan de elegantie waarmee we de kunst van het schermen willen blijven beoefenen.”

En die openheid demonstreert de gilde nu opnieuw in het kader van De Warmste Week. Hun leden, bijgestaan door leden van schermclubs uit heel wat andere steden, zullen 24 uur lang non stop duelleren en laten zich daarvoor sponsoren. Ze beginnen hun sparathon op zaterdag 14 december om 9 uur, onder de galerij achter het Brugse belfort, in de Wollestraat. Daar vinden geïnteresseerden ook een infostand, en kun je jezelf in schermoutfit laten vereeuwigen in de photobooth. Omstreeks 22 uur zal het event zich verplaatsen naar de Kruispoort, omdat er ’s nachts niet mag geschermd worden achter het belfort. Daar gaan de duellen dan verder tot zondag 15 december 10 uur. De sparaton zelf zal ook via livestream te volgen zijn.

www.hallebardiers.be