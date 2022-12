Brugse auteur Brigitte Balfoort: “Koningin Mathilde is een heel sterke vrouw”

“Ik heb pijnpunten gezocht, maar niks gevonden. Koningin Mathilde is een sterke vrouw, die zelfs haar man, koning Filip zo ver kreeg dat hij openlijk durft te praten over zijn psychische kwetsbaarheid”, zegt Brigitte Balfoort in haar nieuw boek over de Belgische vorstin.

“Toen ik na enkele jaren filmschool aan het RITCS de kans kreeg om de Uitzendingen voor Derden te presenteren op VRT, mocht ik met Guido Depraetere mee in de auto naar Brussel rijden”, herinnert Brigitte Balfoort (61) zich nog.

“Hij gaf mij tips over de job en het advies om een diploma te behalen, hij was zelf leraar wiskunde. Ik heb dan maar mijn regentaat Geschiedenis-Nederlands aan de Brugse Normaalschool behaald. Na 40 jaar journalistiek geef ik nu les aan LIGO basiseducatie!”

Focus en VTM

In 1988 belandde Brigitte Balfoort op de verkeersredactie van Radio 1, met Ivan De Vadder als collega. “In 1993 wou ik, als moeder met twee kleine kinderen, dichter bij huis werken en werd het eerste vrouwelijke nieuwsanker van Focus tv”, vervolgt zij.

Anderhalf jaar later trok ze toch naar de nieuwsredactie van VTM. “Ik was daar de enige jonge moeder. ’t Waren andere tijden, woensdag vrij nemen voor je kinderen was not done. Na enkele jaren vroeg ik mijn overstap naar Royalty, met minder hectische werkuren.”

Ondraaglijk licht

“Ik begon eraan met gemengde gevoelens, ik dacht dat rapporteren over het koningshuis ondraaglijk licht was. Maar ik kwam in een tof team terecht, met Bruggeling Reinout Goddyn. Bovendien mocht ik ook geschiedkundige en politieke reportages maken. Hoe meer je je in het koningshuis verdiept, hoe interessanter het wordt. Ik heb zestien jaar voor Royalty gewerkt.”

“In die periode heb ik een uitgebreid netwerk uitgebouwd. Off camera vertrouwde de koninklijke entourage mij weetjes toe die ik kon gebruiken voor mijn tweede boek over Koning Mathilde. Samen met Joëlle Vanden Houden, de ex-producer van Royalty, maak ik de balans op van tien jaar op de troon.”

Mathilde staat naast Filip

“We proberen te achterhalen wie koningin Mathilde echt is. Fabiola was een sterke vrouw, maar ze stond achter koning Boudewijn. Mathilde staat naast Filip! Zonder haar steun zou de huidige koning nooit de vorst geworden zijn die hij nu is. Zij heeft van hem een echt mens gemaakt, die uitkomt voor zijn gevoelens.”

“ Welke andere koning durft openlijk te zeggen dat hij psychisch kwetsbaar is? Zijn ouders leven nog en Filip erkent dat hij een moeilijke jeugd had. Belvedère, waar hij opgroeide in afwezigheid van zijn ouders, is het meest kille kasteel van ons land.”

Borstvoeding

“Koningin Mathilde is niet alleen een professional die altijd weet hoe zich te gedragen, ze is ook de spil van haar gezin. Wanneer vindt zij nog tijd om te slapen? Pas zes weken na de geboorte van prinses Elisabeth werd voor het eerst een kinderverzorgster in Laken ontboden! Mathilde gaf borstvoeding, ze stond erop dat zij en Filip ’s nachts opstonden voor hun baby’s. Ze willen betrokken ouders zijn, in tegenstelling tot Albert en Paola.”

“Zolang de camera’s lopen, is de koningin een controlefreak. Maar eens de tv-ploegen weg zijn, ontmoeten de mensen een heel warme en meelevende vrouw. Mathilde heeft twee diploma’s: ze is logopediste en psychologe. Ze vervolledigde haar master in de psychologie, toen ze al prinses was.”

“Een masterproef schrijven met een baby op je schoot, ik zie het niet veel mensen doen! Ze heeft een olifantengeheugen. Ze is een workaholic en bestudeert haar dossiers, maar ze herinnert zich nog mensen die ze 15 jaar geleden één keer ontmoet heeft.”

Frustratie

“Hetgeen Koningin Mathilde frustreert, is dat de meeste mensen enkel naar haar uiterlijk kijken. De Belgen geven commentaar als ze er moe uitziet of willen weten wie de couturier van haar pakje is. Alsof de inhoud niet telt.”

“De turbulente familiegeschiedenis van de van Saksen-Coburgs, de vele ruzies met zijn ouders en zijn broer, hebben diepe wonden geslagen bij koning Filip. Toen hij koning werd, dachten velen: wat zal dat worden? Hij werd niet gesteund door zijn vader en was niet klaargestoomd voor het koningschap. Jacques van Ypersele de Strihou, de kabinetschef van Albert II, vond dat niet nodig.”

Rode Duivels

“Dat koning Filip nu zo populair en menselijk is, zichzelf af en toe relativeert en zelfs een filmpje met de Rode Duivels gemaakt heeft voor het WK voetbal, heeft hij te danken aan het coachen door Mathilde. Ze heeft haar man gesteund in goede en kwade dagen. Ze geeft haar kinderen zelfs mediatraining, zodat zij niet vervallen in de fouten van de Britse en de Nederlandse monarchie. Kroonprinses Elisabeth oogt zelfverzekerd, ze is geen seut en durft bij een fotomoment op school het kortste rokje te dragen.”

“Koningin Mathilde mag zich niet mengen met politiek, maar bij het defilé op de jongste nationale feestdag droeg ze een gele jurk en prinses Eléonore een blauwe outfit: de kleuren van de Oekraïense vlag! Zo betuigt zij met kleren stilletjes steun aan dat land in oorlog”, besluit Brigitte Balfoort.