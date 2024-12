Brugge Mariastad draagt 50 jaar zorg voor Brugs erfgoed: “Binnenstad telt meer dan 300 Mariabeelden”

Brugge Mariastad is een halve eeuw jong. Het doel van de vereniging staat omschreven als de bewaking van erfgoed in de openbare ruimte van Brugge. Dit erfgoed bestaat uit Maria- en andere heiligenbeelden, hun nissen en hun kapellen op pleinen en aan de straatgevels van gebouwen in de historische binnenstad.

Op 21 november werd door een groep trouwe belangstellenden de inzegening van een Mariabeeld in de Brugse binnenstad bijgewoond. Drie jaar geleden werd het beeld op de hoek van de Katelijnestraat en de Wijngaardstraat aangereden door een vrachtwagenchauffeur. Er werd snel besloten tot herstelling, maar door een aantal factoren gebeurde dit later dan gepland. Uiteindelijk lukte het toch. De vzw Brugge-Mariastad was verheugd over het terugplaatsen van het beeld en nam de inzegening op zich.

Al in de 15de eeuw kreeg Brugge de titel van Mariastad. In het kader van het Mariajaar 1975 richtte Kanunnik Karel Berquin (1907-1980), directeur van de Maricolen, in 1974 een ‘Comité Brugge-Mariastad’ op. 50 jaar later is de toewijding aan Maria en de zorg voor het bewaren van het patrimonium nog altijd even groot. “Vandaag telt de Brugse binnenstad meer dan 300 Mariabeelden en een honderdtal andere heiligenbeelden”, weet Willy De Four, secretaris van Brugge-Mariastad. Als geen ander is hij druk bezig met dossiers. “Het is een hele klus. Het herstellen van een beeld, nis of gevel, of het vinden van een nieuw en passend beeld, is niet altijd evident. Soms schenken mensen ons een Mariabeeld en daar zijn we uiteraard blij mee, maar niet elk beeld past op elke plaats. Het is echt zoeken naar de juiste match. En vooral veel onderhandelen met de eigenaars.”

Naast het Mariabeeld op de hoek van de Katelijne- en de Wijngaardstraat hadden eerder dit jaar andere inzegeningen plaats. Zoals de vernieuwde Marianis op de hoek van de Predikherenrei en het Hoogstuk, dat eerder bij een aanrijding door een ophaalwagen van de vuilnisdienst werd vernield. Alsook aan de gevel van Hof Bladelin in de Naaldenstraat werd een eigentijds Mariabeeld van de hand van Kris Van Gent ingezegend, dat Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën voorstelt.

Restauratie

“In de toekomst willen we tevens werk maken van de restauratie van beeldnissen en van lantaarns op straathoeken, die helaas vaker dan andere het slachtoffer zijn van aanrijdingen”, gaat voorzitter Adelbert Denaux verder. “Ook de taferelen van de Zeven Weeën van Maria in de muurnissen op de site Rode Nonnen tussen Katelijnstraat en Vispaanstraat zijn zienderogen aan het vervallen. Het is een complex dossier, maar we geven niet op. Met de medewerking van het stadsbestuur moet het ons in de toekomst lukken een en ander te realiseren.”

Onlangs verscheen het boek ‘Heiligenafbeeldingen in het Brugse straatbeeld’ van Benoit Kerwyn de Volkaersbeke als auteur en Johan Gabriëls als fotograaf. “Het biedt een overzichtelijke opbouw van de heiligenbeelden in Brugge: een alfabetische inventaris van de heiligen met hun levensbeschrijving, naamfeest, iconografie, wie hen als patroon heeft, waarvoor ze aangeroepen worden en waar een afbeelding van hen te vinden is.” Dank zij een register van vindplaatsen is het boek een handige gids geworden en de vele foto’s maken het aantrekkelijk. Aanvullend zijn er twee afzonderlijke bijdragen: ‘Over heiligen en heiligenbeelden’, door Adelbert Denaux, en ‘Engelen in het Brugse straatbeeld’, door Karel Platteau. Brugge-Mariastad vond het tijd om dit kwetsbare erfgoed en zijn geschiedenis uitvoerig te documenteren, met zorgvuldig gekozen beeldmateriaal als getuige. “Deze publicatie zal ongetwijfeld de aandacht voor dit bijzondere erfgoed weer aanscherpen.” (ACR)

Het boek kost 30 euro en kan besteld worden in de Brugse boekhandels of via het secretariaat van Brugge-Mariastad, Molenstraat 138 in Assebroek, 050 37 70 75.