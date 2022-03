‘Bruges Boys Izegem’ pakken uit met emotioneel eerbetoon voor verongelukte Club-fan Davy Callewaert (28)

De thuiswedstrijd tegen RC Genk werd door de fans in Vak 314 (tribune Oost) aangegrepen om eerbetoon te brengen aan hun vriend Davy Callewaert die op 6 maart overleed. “De spelers passeerden ook in hun ereronde bij ons en we mochten ook nog even het veld op. Het was inderdaad heftig”, zegt de Izegemse Club-fan Kurt Declercq.

Kurt Declercq kent Davy Callewaert als een jeugdvriend van zijn dochter, als Club-fan en als kroegvriend in café De Koornmarkt in Izegem. “In De Koornmarkt hebben wij onze eigen groep fans, 20 tot 30 man sterk, die we ‘Bruges Boys Izegem’ hebben gedoopt. Davy maakte daar deel van uit. We hebben allen ons abonnement in Vak 314 in de oosttribune.”



Het overlijden van Davy Callewaert, die samen met zijn goede vriendin Sara Geeraert om het leven kwam toen ze met de wagen in de dikke mist in het water belandden, sloeg ook in als een bom bij zijn vele Club-vrienden. “Voor de thuiswedstrijd tegen RC Genk hadden we grote banners laten maken. Die hebben we voor de wedstrijd ontrold en ook in de 28ste minuut – Davy was 28 jaar – boven onze hoofden gehesen. Na de match kwamen de spelers een ereronde doen en mochten we van de stewards ook even het veld op. Het was allemaal zeer emotioneel.”

De Bruges Boys Izegem zijn geen officiële supportersclubs. “Wij gaan naar de wedstrijden met eigen wagens, maar dit keer hadden we toch een autocar ingehuurd. Naast onze groep, waren ook de ouders, zus en schoonbroer van Davy meegereisd en daar bovenop nog wat andere vrienden. Het was het minste dat we konden doen voor deze schitterende gast.”