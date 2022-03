Families van Davy (28) en Sara (34) schetsen een portret van hun overleden geliefde: “Vrienden, harde werkers én levensgenieters”

Een koppel waren ze (nog) niet, maar Davy Callewaert en Sara Geeraert konden het erg goed met elkaar vinden. En wat hun plannen waren toen ze vrijdag 4 maart na sluitingstijd een restaurant in Nieuwpoort verlieten, zullen we nooit weten. Maar het noodlot sloeg toe. In de dichte mist belandde de wagen in het ijskoude water. Een dag later werden ze gevonden. Davy en Sara hadden veel gemeen. En daarbij hoorden ook een warme familie en een brede vriendenkring. En die blijven nu verweesd achter.

Davy Callewaert woonde sinds twee jaar in Heule, maar was een rasechte Lendeledenaar. Sara Geeraert groeide op in Oostnieuwkerke, maar huisde ondertussen in Izegem. Maar waar ze beiden ook kwamen, ze maakten vlot vrienden. En ze hadden elkaar ook gevonden, als goede vrienden. Of misschien iets meer, dat zal men nooit weten. Maar deze week moest afscheid genomen worden van twee graag geziene jonge mensen. De manier waarop is natuurlijk zeer ongelukkig. Davy en Sara hadden er net een etentje op zitten in restaurant Galjoen in de Havengeul in Nieuwpoort. Ze besloten niet elk in hun wagen te stappen, maar samen te vertrekken. Helaas liep dat verkeerd af toen de wagen in de dichte mist in het water belandde.

Sara Geeraert. (gf)

Beide families kenden elkaar niet echt. Maar ze delen nu hetzelfde leed en schetsten samen met ons nog eens een portret van hun geliefde zoon en dochter. Davy Callewaert (28) uit Lendelede en Sara Geeraert (34) uit Oostnieuwkerke, die ondertussen elk hun eigen stek gevonden hadden in respectievelijk Heule en Izegem, waren misschien wel een koppel in wording. “Wij hadden haar wel al enkele keren gezien, maar nog niet de kans gehad om uitgebreid met haar te praten”, zeggen ouders Rik Callewaert en Christa Beels.

Davy Callewaert. (gf)

Davy Callewaert groeide samen met zus Tessa op op De Rodemont in Lendelede, pal aan het voetbalveld van KFC Lendelede. “Hij speelde er in de jeugd twee maal kampioen, later ging hij aan de slag bij Young Boys dat vervolgens fusioneerde met De Pallieters.” Die club had de thuisbasis in café De Koornmarkt in Izegem en daar was Davy ook een gewaardeerd ober. “Hij kon niet stilzitten. Als jonge tiener ging hij helpen bij de boeren, later in een restaurant. Op zijn 16de had hij al centen bij elkaar gespaard voor een brommer, toen hij 18 jaar was had hij meteen zijn rijbewijs en zijn eerste auto. Hij was sinds twee jaar ook alleen gaan wonen in Heule, maar hij kon daar perfect zijn plan trekken. Koken kon hij als de beste.”

Zus Tessa met een selfie van het gezin met achter haar pa Rik, broer Davy en mama Christa.

Beroepshalve was Davy aan de slag als sales manager van Coca Cola. “Hij had zich daar al opgewerkt in de firma. Door corona waren het geen makkelijke jaren, maar hij had zijn draai gevonden in zijn nieuwe functie. Het restaurant Galjoen, waar Sara en hij hun laatste avond doorbrachten, was trouwens een klant van hem.”

Eerbetoon van Club-fans

Davy Callewaert was een graag geziene gast. “Hij nam altijd het voortouw. Als er iets moest gedaan worden, sprong hij meteen recht”, weet zus Tessa. Onlangs was het gezin nog op weekend in de Ardennen. “En hij zou nu met ons vertrekken naar Tenerife”, zegt zijn mama. “Hij had er voor tien dagen een fiets gehuurd, hij zou er trainen. Hij had trouwens op een bierkaartje de belofte ondertekend dat hij dit jaar minstens één koers zou winnen.” Sportief was hij altijd al geweest. Hij maakte ook deel uit van het Peloton d’Hiver, die komende zondag overigens een herdenkingsrit organiseert onder leiding van friturist Ferdi Perneel. “Sinds begin dit jaar was hij gestopt met roken, hij was daar terecht fier op”, weet pa Rik.

Ook Club Brugge zat in zijn hart. “Hij maakte heel wat Europese verplaatsingen mee. Hij was lid van een supportersvereniging in Torhout, maar had een abonnement in hetzelfde vak waar heel wat Izegemse fans en vrienden van hem ook zaten.” Op 20 maart ter gelegenheid van de thuismatch tegen Genk plannen de Club-fans overigens een eerbetoon aan Davy. In Lendelede was Davy nog voorzitter geweest van Jeugdhuis Skalul en ook bij de Suzy’s, de fanclub van wielerbelofte Alec Segaert, was hij een van de drijvende krachten. “Naar verluidt was hij de uitvinder van de naam Suzy.” Verder was hij ook bestuurslid van de dartsclub in café De Koornmarkt en maakte hij deel uit van de petanqueclub van TC Isis. Het was ook een crème van een gast. “Hij babbelde graag en tegen iedereen, maar over zijn gevoelens kon hij zich wat moeilijker uiten”, zegt zus Tessa. “Maar hij was bang om iets te missen, dus was hij overal als eerste op post en vertrok hij als laatste.”

Van Davy Callewaert wordt zaterdag 12 maart om 10 uur afscheid genomen in de Sint-Blasiuskerk in Lendelede. Gezien de verwachte grote toeloop van mensen die nog een laatste eerbetoon aan Davy willen brengen, zal buiten ook een scherm geplaatst worden.

Onafscheidelijke zussen

Een feestje liet Sara niet zomaar voorbijgaan, ze was er graag bij.

Ook bij de familie en zeer brede vriendenkring van Sara Geeraert is het verdriet enorm. Sinds drie jaar woonde Sara in het centrum van Izegem, maar nadat ze eerder ook in Waregem huisde, had ze op verschillende plaatsen vrienden: van Roeselare tot Avelgem. Na haar middelbare school in het Klein Seminarie in Roeselare ging ze snel aan de slag bij Basic-Fit en daar had ze zich opgewerkt tot regiomanager. Ze had daarbij al 33 filialen onder haar hoede, een drukke job die ze met verve vervulde. De dochter van Marino Geeraert en Katrien Eeckhout was als twee handen op een buik met haar zus Shanna (30). “We woonden op enkele honderden meter van elkaar in Izegem. We belden elkaar elke dag, ook om van elkaar te weten wat we zouden eten en naar wat we op tv zouden kijken. Ik vraag me af hoe het zonder haar verder moet”, zegt Shanna.

Zus Shanna met haar steun en toeverlaat Sara. “Ik weet niet hoe het verder moet zonder haar.”

Mama Katrien knikt: “Ze was gewoon een erg sociaal iemand. Een levensgenieter, maar tegelijk een harde werker. Ze hield van reizen, weekendjes naar de Ardennen en citytrips. Ze had geen excuus nodig om ergens naartoe te gaan. Ze was geen huismus en jeunde zich overal.” Gezelschapsspelletjes spelen deed ze graag en ze had ook al geïnformeerd om lid te worden van de petanqueclub van TC Isis.

Met Davy Callewaert trok ze veel op. “Het waren zeer goede vrienden, we zullen nooit weten of daar iets op til stond.” Toen Sara zaterdag niet reageerde op berichtjes van haar familie en vrienden doken meteen al de doemscenario’s op. “We wisten dat ze in Nieuwpoort was gaan eten met Davy en omdat hun beide telefoons geen bereik hadden, vreesde ik toen al dat ze in het water beland waren. Dat bleek dan nog jammer genoeg te kloppen ook.”

Van Sara wordt op vrijdag 11 maart om 11 uur afscheid genomen in het uitvaartcentrum Commeyne in Roeselare. “Er zijn 350 zitplaatsen en in totaal kunnen 500 mensen de dienst bijwonen. We weten niet wat we moeten verwachten, maar het wordt zeker een zware dag voor ons allen.”