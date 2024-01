‘Brooddoosnodig’ heeft geslaagde start

De problematiek van lege brooddozen of kinderen die met een ongezond middagmaal in de boekentas naar school komen is ondertussen helaas al bekend. Onder invloed van vzw Enchanté en Flankerend Onderwijsbeleid lopen in verschillende Brugse scholen diverse projecten om aan het probleem tegemoet te komen.

Op de eerste schooldag na de kerstvakantie werd in basisschool Roezemoes in Zeebrugge het startschot gegeven van hun project Brooddoosnodig. Voor de kinderen stonden er ‘s morgens vroeg al lekkere boterhammen, een stuk fruit en een flesje fruitsap klaar. Ook voor de ouders of grootouders was er brood en een kop koffie voorzien.

“We weten dat er ook op onze school leerlingen zijn die ‘s morgens zonder ontbijt naar school komen”, vertelt directeur Lisa Popelier. “Daarom hebben we dit ontbijt voor onze ruim 250 leerlingen georganiseerd. Het is het startschot voor de acties die we in de toekomst nog willen organiseren. Het idee is ontstaan door een gift van duizend euro door het Peru-comité. Dat is een Zeebrugse stuurgroep die projecten in de derde en de vierde wereldsteunt. Daarna namen we contact op met de verantwoordelijken van Flankerend Onderwijsbeleid Brugge die ons project heel enthousiast steunen en begeleiden.”

“Zeebrugge is niet onmiddellijk de rijkste gemeente van de provincie en dat moeten we in het achterhoofd houden”, vult een bestuurslid van het Peru-comité aan. “We vinden de verbondenheid tussen mensen heel belangrijk en daarom steunen we voluit dit initiatief van de school.”

Ook schepen Pablo Annys hield eraan om niettegenstaande de bittere kou aanwezig te zijn op de startactiviteit van de actie Brooddoosnodig in Roezemoes. “We waarderen zijn aanwezigheid en de steun van Flankerend Onderwijsbeleid”, gaat de directeur verder. “Momenteel zorgen we er al voor dat onze kinderen één keer per week gratis fruit krijgen en we bedelen ook drie keer per week gratis melk. Als we de nodige sponsors vinden, voorzien we in de nabije toekomst ook een ontbijtkast en gratis soep voor de kinderen.” (PDC)