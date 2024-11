Broers Jonas en Hannes verkopen snoep voor de Warmste Week

Het was Jonas die op het idee kwam om opnieuw een actie op poten te zetten om de Warmste Week te steunen. Dit jaar wilde hij graag snoepzakjes verkopen. Hij kreeg meteen de steun van enkele handelaars in Bredene-Dorp. Ondertussen zamelde hij samen met broer Hannes al 1.314 euro in. “Het is leuk om zo meer mensen in onze buurt te leren kennen, zo kunnen we zelf ook eenzaamheid tegengaan.”

Jonas (31) en Hannes (35) Van Quakebeke vulden samen met ouders Katleen Fontaine en Koen Vanden Berghe al heel wat snoepzakjes die ze verkopen ten voordele van de Warmste Week. Hun actie werd een groter succes dan ze zelf verwacht hadden. Ze zijn dan ook terecht trots dat ze ondertussen al ruim 1.300 euro konden ophalen om aan het goede doel te schenken. De jongens mochten de zakjes leveren bij enkele handelaars in Bredene-Dorp. “Het is leuk om te zien dat de mensen uit het dorp hier meteen mee op de kar zijn gesprongen. Zo mocht Jonas meteen langsgaan bij Bistro Molendorp, Argenta, Brouwerij Betsy en Kapsalon Natascha. Heel veel klanten hebben ondertussen al een zakje gekocht via deze zaken”, vertelt Koen Vanden Berghe.

Met de actie willen Hannes en Jonas tonen dat ze heel wat in hun mars hebben. “We hebben de vorige jaren al wafels, cupcakes en pannenkoeken verkocht. Nu was het idee om snoepzakjes aan te bieden. We hebben bewust gekozen om de zakjes niet te duur te maken en we vragen maar drie euro. Op den duur kwamen er zoveel bestellingen binnen dat we het niet meer aankonden. Mijn mama heeft dan geholpen om de zakjes te vullen.” Jonas wilde zich graag inzetten om te tonen dat mensen met een beperking ook iets kunnen. “Ik help ook graag mensen in nood.” Broer Hannes is ook in de verkoop ingestapt. “Op mijn vrijwilligerswerk hebben ondertussen al veel mensen een zakje gekocht en ook in een café in de buurt van waar ik woon kochten mensen al 30 zakjes. Het was leuk om ermee bezig te zijn omdat ik zo ook nieuwe mensen leer kennen in mijn omgeving en met hen te praten.”

Leuk initiatief

De broers krijgen veel positieve reacties. “Iedereen vindt het een leuk initiatief en ze vinden de snoepjes heel lekker. We zijn ze dan ook speciaal gaan kopen bij Lingier”, zegt Jonas. Jeffrey De Waegenaere van Argenta bevestigt. “De zakjes staan bij ons op de bureau. Omdat onze klanten meestal uit de wijk zelf komen kennen ze Hannes en Jonas ook en de meeste mensen zijn heel enthousiast om hen te steunen.”

Katleen ziet dat haar jongens door de actie meer sociaal contact hebben. “Er is veel aandacht voor begeleid zelfstandig wonen, maar niet voor de eenzaamheid waar mensen met een beperking mee te maken hebben. De jongens waren zo door het thema beroerd dat ze maar wat graag wilden helpen”, vertelt Kathleen.

Hannes, Jonas en de vele helpers zijn van plan om de cheque met de volledige opbrengst zelf naar de Warmste Week te brengen in Brugge. “We krijgen van Argenta zo’n grote cheque waardoor we het bedrag symbolisch kunnen overhandigen.” Als er mensen zijn die de actie van Jonas en Hannes nog willen ondersteunen door snoepzakjes te kopen dan kunnen ze contact opnemen met koen.vdberghe@gmail.com.