Brandweer deelt brevetten en medailles uit tijdens Sint-Barbaraviering

De brandweer van Knokke-Heist organiseerde in restaurant Point de vue in Duinbergen de jaarlijkse Sint-Barbaraviering. Naast de leuke sfeer en ambiance was er ook plaats om de brevetten, medailles en gepensioneerden in de kijker te zetten. Gilles Pottier, Sander Devlieger, Iljoschi Dauwens, Cedric Van Rie, Ward Crul en Clive Pauwaert mochten hun brevet B01 in ontvangst nemen.

Volgende brandweerlui werden vereremerkt: Patrick Bailyu als ridder in de orde van Leopold II, Luc De Groote als Officier in de orde van Leopold II, Marc De Langhe krijgt de Gouden Palmen der Kroonorde en Yves Merlevede met de Burgerlijke Medaille 2de klasse.

De gepensioneerde spuitgasten Patrick Bailyu, Raf Snauwaert, Eric Pauwaert, Jean-Claude Vantorre, Erwin Lamote en Philippe Victor kregen een mooi geschenk en ook een uniek beeldje ontworpen door plaatselijk kunstenaar André Woussen van Art Gallery Woussen op de Zeedijk in het Zoute. “Het was een uitermate geslaagde avond”, glundert maitre ceremonie & protocol Yves Merlevede. (DM/foto DM)