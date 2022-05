Bewoner afgevoerd naar ziekenhuis na brand in sociaal appartement

In een van de sociale appartementen van residentie Den Olm in de Olmstraat is woensdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een slaapkamer op de eerste verdieping. Het appartement is onbewoonbaar verklaard. De bewoner werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond 15.15 uur. De precieze oorzaak moet nog onderzocht worden, maar volgens buurtbewoners zou door een incident met een aansteker de matras in de slaapkamer zijn beginnen smeulen. Dit ontaardde in een hevige slaapkamerbrand. “Toen we aankwamen, waren de ruiten van de slaapkamer al gesprongen van de hitte”, zegt brandweerofficier Frank Vandewiere van Fluvia.

Een toevallige passant maakte dit van dichtbij mee. “Ik zag plots een steekvlam uit het raam komen en kon net ontsnappen aan neervallende glasscherven.”

De brandweer kon het vuur snel blussen, maar de schade is aanzienlijk. “De bewoner probeerde nog de brandende matras door het raam naar buiten te gooien, daardoor is ook aan de trap beneden een schroeiplek zichtbaar”, gaat officier Vandewiere verder. “Het appartement is onbewoonbaar verklaard. De aanpalende woningen bleven grotendeels gespaard.”

De bewoonster van de aanpalende woning was op het moment van de brand niet thuis, maar verwittigde haar zus toen ze hoorde over de brand. “Mijn zus is net drie dagen weg”, vertelt de vrouw. “Ik heb de sleutel van haar appartement en ben meteen gaan kijken of er bij haar ook schade was. Gelukkig valt het mee.”