Beestje Zoekt Baasje: intelligente en lieve shar-pei Vaho zoekt baasje met een ruime woning

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij het dierenasiel De Leiestreek dat een thuis zoekt voor Vaho, een shar-pei van 7 jaar oud.

“Vaho is een shar-pei, die in mei 2018 geboren werd. Het is een gecastreerde reu”, stelt vrijwilligster Lotte Veys de hond kort voor. “Hij kwam bij ons terecht nadat zijn eigenaar noodgedwongen diende te verhuizen. In het begin was hij wat afwachtend en heeft hij wat getreurd, maar eens hij je kent, is hij heel enthousiast en speels.”

Vaho is zindelijk en kan dus ook binnen leven. “Hij gaat graag wandelen maar is niet graag bij andere honden en zeker niet bij katten. Hij kan alleen thuis zijn maar heeft wel ruimte nodig. Iemand die op een appartement woont, kan hem dus niet adopteren. Kinderen is hij ook al gewoon”, weet Lotte.

Loyaal en beschermend

De typische, rimpelachtige huid van een shar-pei vereist wel regelmatige verzorging. Zo is het belangrijk om de huidplooien schoon en droog te houden om infecties te voorkomen. In het algemeen zijn shar-pei’s loyaal en beschermend, maar ze kunnen ook een onafhankelijk karakter hebben. Ze zijn wel heel intelligent, lief en houden van hun gezin.