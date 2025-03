Beestje Zoekt Baasje: “Marley is een nieuwsgierige loebasdie graag het buitenleven verkent”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de vzw Blauwe Kruis Brugge Dierenopvangcentrum die een thuis zoekt voor Marley.

Marley is een uit de kluiten gewassen Stafford die naar een stabiele en liefdevolle thuis verlangt. “Zijn vorige eigenaar liet hem achter bij vrienden, en na enkele maanden werd hij door onze diensten opgehaald”, vertelt bestuurslid Stefanie Brandt. “Marley is nog altijd wat prikkelbaar, en dat is vooral te wijten aan zijn onzekerheid. Hoe meer hij zich veilig en vertrouwd voelt, hoe meer hij op zijn gemak zal zijn. Wandelen met Marley kan in het begin wat lastig zijn, maar eens onderweg verandert hij in een nieuwsgierige loebas die het buitenleven graag verkent. Je ziet hem dan volop genieten van snuffelen en ontdekken. Marley heeft een adoptant nodig die met geduld en de juiste positieve aanpak zijn onzekerheid weet om te zetten in zelfvertrouwen. Hij is niet geschikt voor een gezin met kleine kinderen. Waar hij zeker nood aan heeft, is een goed afgesloten tuin waar hij, liefst zonder andere huisdieren erbij, lekker kan rennen en tot rust komen. Met een positieve, geduldige aanpak zal hij zich ontwikkelen tot een trouwe en toegewijde metgezel.” (CGRA/foto CGRA)