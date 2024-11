Beestje zoekt Baasje: enthousiaste Rossie heeft een lief karakter en gaat graag wandelen

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem dat een thuis zoekt voor Rossie.

“Rossie is een Bordeaux dog teef die, naar we schatten, in mei 2015 geboren werd”, vertelt vrijwilligster Lotte Veys van het dierenasiel. “Ze werd achtergelaten door haar vorig baasje in Deinze en kwam zo ons dierenasiel terecht.”

Toen Rossie in het asiel werd opgenomen, woog ze veel te zwaar. Nu zit ze bijna op haar normale gewicht. “We hopen dus iemand te vinden die begrijpt dat het beheer van haar dieet en lichaamsbeweging van essentieel belang zijn voor haar welzijn. Rossie gaat heel graag wandelen, dus wat die beweging betreft, zit het zeker goed”, zegt Lotte.

Volgens Lotte is Rossie een enthousiaste hond met een lief karakter. “Het is enkel belangrijk dat ze ergens terecht kan waar ze genoeg beweging krijgt, zonder overmatige belasting en waar haar dieet zorgvuldig wordt gevolgd om haar vooruitgang te ondersteunen. We zoeken dus mensen die klaar zijn om haar liefde, intensieve zorg en een gestructureerd dieet te geven.” (GJZ-foto GJZ)