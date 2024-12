Basisschool Vijve organiseert workshops en wandelingen ten voordele van De Warmste Week

Op donderdag 19 december brengt SBS Vijve iedereen samen om eenzaamheid uit de weg te gaan. Trek je wandelschoenen aan of leef je creatief uit tijdens een van de workshops. Geniet tussendoor van de gezellige warme winterbar met hapjes en drankjes.

“Samen zorgen we voor warmte en verbinding. De opbrengst gaat integraal naar het een goed doel”, klinkt het. “Wandelen of lopen kan al vanaf 17.30 uur, 5 km of meer. Breng iemand mee die wat extra gezelschap kan gebruiken. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen 5 euro.

Creatieve workshops

Om 19 uur zijn er vier creatieve workshops: Er is bloemschikken met opa Fred van 19 tot 20.30 uur (35 euro). Fred verdiende zijn strepen als bloemsierkunstenaar. Hij zet met plezier zijn schouders onder onze De Warmste Week-project en laat jullie een prachtig kerstbloemstuk maken met sfeerlicht.”

“Kaarten maken met Astrid Verplancke is er van 19 tot 21 uur (20 euro). Astrid is de mama van Roman, Elliot en Oguz als illustrator. Ze geeft graag haar geheimpjes prijs. In deze workshop zullen we beginnen met ontwerpen, waarna we dit gaan uitsnijden, vervolgens ininkten en ten slotte gaan afdrukken.”

Terrazzo met meester Lukas is van 19 tot 21.30 uur (35 euro). “Hem vind je na schooltijd vaak terug met een stuk houtskool, penseel… in de hand. Vorig jaar was de workshop Terrazzo voor De Warmste Week de start van een hele reeks. Intussen heeft hij meer dan 200 workshoppers de kneepjes van het vak geleerd en staat hij klaar om jullie te begeleiden in het maken van theelichtjes, schaaltjes, vaasjes…”

Winterbar

Ten slotte is er fietsherstel met meneertje Terten van 19 tot 21 uur (15 euro). “Een fiets die niet werkt wanneer je hem nodig hebt? Daar wil Klaas je bij helpen. Als papa van drie kinderen weet hij hoe belangrijk een betrouwbare fiets is. Tijdens deze workshop leer je hoe je zelf kleine herstellingen uitvoert. Praktisch, simpel en direct toepasbaar.”

Tussen 17.30 uur en 22.30 uur kan je terecht in de winterbar voor een gezellige babbel, een hapje en een drankje.