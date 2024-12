Basisschool Paalbos in Sint-Kruis creëert verbondenheid met kerstdrink en lampionnentocht

Ook in basisschool Paalbos in Sint-Kruis vonden de voorbije weken heel wat initiatieven plaats ten voordele van De Warmste Week. De apotheose was de kerstdrink voor de ouders en de lampionnentocht.

Alle kinderen van de school knutselden met veel enthousiasme prachtige kerstversieringen die tijdens de kerstdrink verkocht werden tegen heel schappelijke prijzen.

Feestdagen

Daarnaast maakten de leerlingen warme boodschappen en tekeningen die tijdens een stemmige lampionnentocht aan buurtbewoners en passanten werden uitgedeeld.

Zo wou de school warmte en verbondenheid creëren en ervoor zorgen dat niemand zich alleen voelt tijdens de feestdagen.