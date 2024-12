AZ Oostende verkocht 470 snoepjes in de vorm van borsten voor De Warmste Week

De materniteit van AZ Oostende verkocht snoepjes in de vorm van borsten, ludiek maar met een boodschap. “De komst van een kind is vaak een euforisch gebeuren, maar plots sta je daar als moeder met heel wat druk op je schouders”, zeggen de Oostendse vroedvrouwen.

De kraamafdeling van het AZ Oostende zet in het kader van de Warmste Week een snoepverkoop op poten. Voor 5 euro kon je een zakje gommetjes kopen in de vorm… borsten.

Per twee

“We wilden iets doen tegen de eenzaamheid die bij een zwangerschap kan komen kijken. De komst van een kind is vaak een euforisch gebeuren, maar plots sta je daar als moeder met heel wat druk op je schouders”, zegt initiatiefneemster Ylenia Dobbelaere van de kraamafdeling in het Oostendse ziekenhuis. “Onder het mom ‘good things come in pairs’ (goeie dingen komen per twee) verkopen we dus ‘borstsnoepjes’.

Met succes: want na amper één verkoopdag gingen al 175 zakjes over de toonbank. Inmiddels zijn het 470 zakjes geworden. Want de vroedvrouwen zamelden 2.350 euro in gaven een cheque vrijdagavond op ‘t Zand in Brugge tijdens de live uitzending van De Warmste Week op vrt.