Allereerste Mollenloop is schot in de roos

Sport Harelbeke organiseerde de allereerste Mollenloop, een obstakelloop voor groot en klein in sportcentrum De Mol.

171 deelnemers moesten tien obstakels overwinnen op een parcours van twee kilometer: een bandenberg, strobalenberg, hindernissenbaan en een gigantisch springkasteel van 80 meter met nauwe doorgangen en hoge klimpartijen. “Het ziet er wel heftig uit. We hebben ons helemaal niet voorbereid en we gaan er gewoon invliegen”, aldus Indea, Jolien, Margaux en Marjolein van Team Oud Wijvegem. “Er zijn geen bekers, medailles of winnaars. Het gaat louter om de sport en de beleving”, zegt Michaël Vannieuwenhuyze, directeur Sport Harelbeke. (PVH/foto TD)