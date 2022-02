Actiecomité heeft het niet gehaald: bouw van twee windturbines gestart

Sinds enkele weken is de nv Aspiravi uit Harelbeke vlakbij het einde van de Torhoutse Korenbloemstraat gestart met de bouw van twee windmolens met een tiphoogte van ongeveer 150 meter. Het buurtcomité dat sinds het najaar van 2015 de turbines probeert tegen te houden, heeft zijn slag niet thuisgehaald.

De molens worden neergepoot langsheen de E403-autosnelweg, aan weerszijden van het Veldegemse Plaisiersbos. Ze komen op de Herderinnehoek, waar Torhout, Ruddervoorde en Veldegem tegen elkaar aanschurken. Dus in de directe omgeving van de Groenhovevallei, al belanden de mastodonten niet op Torhouts grondgebied. De ene staat net in Ruddervoorde, de andere net in Veldegem. Maar in het actiecomité ‘Geen windmolens in de Groenhovevallei’ zaten vooral Torhoutenaren uit de Korenbloemstraat.

Lange procedureslag gestart in 2015

Aspiravi mag dan aan het langste eind hebben getrokken, de goedkeuring voor het windmolenproject is er niet zonder slag of stoot gekomen. Het comité heeft al het mogelijke gedaan om de turbines uit de buurt weg te houden. Met de bekende argumenten: geluidshinder, slagschaduw door de wieken, gevaar voor de vogels en een aanslag op het landschap.

Het begon allemaal in augustus 2015, toen Aspiravi de milieu- en stedenbouwkundige vergunning voor de twee turbines aanvroeg. In die tijd dienden die twee vergunningen nog apart bekomen te worden, daar waar ze tegenwoordig gebundeld zijn in één en dezelfde omgevingsvergunning.

Na de twee windmolens nu ook nog hoogspanning in onze buurt?

Op 21 december 2015 verleende de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen de milieuvergunning en kort daarna, op 22 januari 2016, deed het toenmalige Ruimte Vlaanderen hetzelfde met de stedenbouwkundige vergunning. Maar de buurtbewoners, met de betrokken gemeentebesturen van Oostkamp en Zedelgem als bondgenoten, lieten niet betijen en gingen in beroep. Dat deden ze voor de milieuvergunning bij Joke Schauvliege, op dat moment de verantwoordelijke minister. Toen ook zij groen licht gaf, trok een groepje doorzetters naar de Raad van State, als laatste strohalm om de molens tegen te houden. Tegelijk werd er tegen de stedenbouwkundige vergunning beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een onafhankelijk Vlaams rechtscollege.

Weg naar werfzones is al aangelegd

Zes jaar geleden een delegatie van het buurtcomité dat zich tegen de turbines verzette: v.l.n.r. Leen Dedeene, Luc Maertens, Tino Hochepied, Luc Dedeene, Monique Devos, Stephan Boute, Luc Deduytsche en Marc Verkeyn. © Johan Sabbe

Helaas voor diegenen die Aspiravi de wind van voren wilden geven, bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in zijn arrest van 9 januari 2018 de stedenbouwkundige vergunning. En op 24 juni 2021 deed de Raad van State hetzelfde met de milieuvergunning. Zo’n zes jaar na de prille aanvraag van de vergunningen had het bedrijf uit Harelbeke de goedkeuring voor het project eindelijk beet en kon de bouw van de twee turbines starten. Wat zopas dus gebeurd is. Er wordt trouwens haast gemaakt, want intussen is de toegangsweg naar de twee werfzones aangelegd en zijn de grondwerkzaamheden door het gespecialiseerde bedrijf Bossuyt uit Ingelmunster volop bezig. Volgens de nv Aspiravi zullen de twee windmolens groene stroom produceren gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van in totaal ongeveer 3.500 gezinnen.

Hoogspanning Ventilus baart nog meer zorgen

De bouw van de windturbines op de Herderinnehoek is dus onomkeerbaar, maar momenteel maken de bewoners uit de buurt zich nog veel grotere zorgen over het Ventilusproject. Het Burgerplatform Leefbaar E403 voert straks al bijna drie jaar actie tegen de plannen voor de hoogspanningslijn, waarmee beheerder Elia de elektriciteit van de windparken op zee bovengronds en voor een groot deel parallel met de E403 naar het binnenland wil brengen.

“Eerst die windmolens en nu ook nog hoogspanning in onze omgeving?” zucht Leen Dedeene uit de Korenbloemstraat. “Onze gezondheid is geen experiment. We willen een leefbare buurt behouden. Daar hoort geen elektrische spanning van 380.000 volt bij.”