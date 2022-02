70 procent van de Poperingenaars woont in centrum

De stad Poperinge telde op 31 december 2021 exact 19.777 inwoners. Daarvan woonden er eind vorig jaar 13.844 in het centrum van de hoppestad. “Dat is 70 procent van alle Poperingenaars”, zegt schepen van Bevolking Loes Vandromme (CD&V).

“Behalve in Krombeke, de kleinste deelgemeente, daalde het aantal inwoners in onze dorpen. In vergelijking met een jaar eerder, wonen 39 mensen minder in Reningelst en 38 minder in Watou. In beide dorpen is er een negatieve natuurlijke groei (meer overlijdens dan geboorten, red.) en een negatief migratiecijfer (meer mensen vertrekken er, dan dat er komen wonen, red.). In Reningelst wonen nu 1.396 mensen en in Watou 1.667”, aldus de schepen.

In Roesbrugge-Haringe wonen nu 1.010 mensen. Dat zijn 8 inwoners minder dan een jaar geleden. In Proven blijft het bewonersaantal nagenoeg stabiel (kleine stijging met drie inwoners) met 1.195 inwoners. Alleen in Krombeke is er een grotere stijging: daar stijgt het aantal inwoners met 7 personen tot 665 Krombekenaren.

Gemiddelde grootte

De gemiddelde gezinsgrootte in Poperinge daalt jaar na jaar van 2,37 in 2018 naar 2,31 in 2021. Een gelijkaardige trend zet zich ook door in de deelgemeenten. Dat betekent dat er dus steeds meer huishoudens of gezinnen zijn. “In 2021 steeg het aantal gezinnen in Poperinge tot 8.574. Vier jaar geleden waren dat er nog 8.326.

Het aantal Poperingse huishoudens met vijf of meer gezinsleden daalt vrij snel. In 2018 telde Poperinge nog 540 gezinnen met vijf of meer personen. Vorig jaar waren er nog slechts 520 dergelijke gezinnen”, besluit schepen Loes Vandromme.

