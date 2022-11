29 geboorteboompjes geplant in Ichtegem en Eernegem

De jaarlijkse traditionele boomplantingen ter gelegenheid van de Dag van de Natuur van de Gezinsbonden van Ichtegem en Eernegem vonden plaats op zaterdag 19 november in Ichtegem en op zondag 20 november in Eernegem.

In Ichtegem gingen dit jaar 19 jonge gezinnen op de uitnodiging in om de geboorte van hun kindje te vieren met het planten van een boom voor hun pasgeborene. De dag nadien was het dan de beurt aan deelgemeente Eernegem. De voorzitter van de lokale Gezinsbond, Jozef Nauwynck mocht 29 geboortebomen uitdelen.

“Alle aanwezigen werden op een drankje getrakteerd door het lokaal bestuur”, vertelt de Ichtegemse Gezinsbondsvoorzitter Willy Hosten. “Burgemeester Lieven Cobbaert wees in zijn toespraak daarna op het belang van de bib en het Huis van het Kind, die in onze gemeente ten dienste staan van de gezinnen. Verder gaf hij ook een overzicht van de vele faciliteiten waarop ouders met kinderen een beroep kunnen doen. Hierna werden de boomdiploma’s en de naamplaatjes overhandigd. Het eerste diploma dat de jonge spruit ontvangt, is er een omdat hij of zij bijdraagt tot een gezondere en groenere gemeente.”

Vier boomsoorten

“De mensen hadden de keuze uit vier verschillende soorten geboortebomen”, zegt de Eernegemse bondsvoorzitter Jozef Nauwynck. “Ofwel de zomereik, een notelaar, een hazelaar of appelboom. Het gemeentebestuur schenkt elk jaar de bomen. Eén symbolische geboorteboom werd op het openbaar domein geplant. In Eernegem was dat op het sportplein.”

“De boomplanting van de Gezinsbonden van Ichtegem en Eernegem in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur is een jaarlijkse activiteit die we bijzonder zinvol en aangenaam vinden, maar waar helaas te weinig gezinnen aan deelnemen”, sluit Willy Hosten af.