West-Vlaamse politici gaven recordbedrag uit aan advertenties op sociale media, Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) koploper

West-Vlaamse politici hebben vorig jaar meer dan 260.000 euro uitgegeven aan advertenties op Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van AdLens. Dat is bijna 100.000 euro meer dan een jaar eerder. Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) is de West-Vlaamse kampioen, maar ook nationale voorzitters Melissa Depraetere (Vooruit) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) deden hun duit in het zakje.

Alle Belgische politieke partijen samen hebben vorig jaar meer dan 6 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op Facebook en Instagram. Dat blijkt uit onderzoek van AdLens, een collectief dat politieke advertenties onderzoekt op sociale media.

Die 6 miljoen euro werd gespendeerd om zowel hoofdpagina’s van partijen, persoonlijke pagina’s, lokale pagina’s en geaffilieerde pagina’s te promoten. Kijken we alleen naar de centen om persoonlijke pagina’s van politici op Facebook en Instagram te promoten, dan komen we aan een bedrag van 2.181.030 euro.

Kampioenen

12 procent van dat bedrag werd opgehoest door West-Vlaamse politici, die samen 260.483 euro neertelden voor advertenties op sociale media. De West-Vlaamse kampioen is Tom Vandendriessche van Vlaams Belang, die voor zijn twee Facebookpagina’s samen 107.984 euro uitgaf. Daarmee is Vandendriessche nummer vier in België, na Tom Van Grieken (Vlaams Belang, 266.172 euro), Raoul Hedebouw (PVDA/PTB, 233.484 euro) en Bart De Wever (N-VA, 136.068 euro).

De 107.984 euro van Tom Vandendriessche is net niet het dubbele van wat Melissa Depraetere spendeerde: 54.093 euro. Een groot verschil met 2022, toen ze slechts 3.774 euro betaalde aan advertenties. Dat Depraetere in november interim-voorzitter van Vooruit werd, zal daar niet vreemd aan zijn. Dat doen ook de cijfers van haar voorganger Conner Rousseau vermoeden, die van 128.110 euro in 2022 naar 72.818 euro vorig jaar tuimelde. Het verschil? Een goeie 55.000 euro…

(lees verder onder de tabel)

Met een twaalfde plek in de nationale ranking is Melissa Depraetere trouwens de eerste vrouw. Ze doet beter dan onder meer ministers Zuhal Demir (N-VA, 46.984 euro) en Petra De Sutter (Groen, 37.120).

Jeremie Vaneeckhout maakt het West-Vlaamse podium compleet. De covoorzitter van Groen gaf vorig jaar 39.669 euro uit, tegenover 19.295 euro een jaar eerder. Sander Loones (N-VA, 25.805 euro) en Jasper Pillen (Open VLD, 11.000 euro) vervolledigen de top vijf van onze provincie.

Twee euro minder

Van de elf West-Vlaamse politici die betaalden voor advertenties op Facebook en Instagram, zijn er drie die in 2023 minder geld uitgaven dan een jaar eerder. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ging van 15.791 naar 4.338 euro, Natalie Eggermont (PVDA) van 6.850 naar 4.002 euro. Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) gaf dan weer 1.226 euro uit, dat is... 2 euro minder dan in 2022.

Ook opvallend: CD&V lanceerde op 31 oktober de pagina ‘Het Mooiste Plekje van West-Vlaanderen’. Om die te promoten, spendeerde de partij 18.495 euro. En nog opvallend: CD&V-minister Hilde Crevits gaf in totaal... 0 euro uit. Net als in 2022 trouwens. “Voor mij is authentiek contact met de mensen het belangrijkste en daarom kies ik er voorlopig voor om geen geld uit te geven om extra likes of volgers te halen”, zei ze daar toen over.