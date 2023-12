CD&V gaat tijdens campagne op zoek naar ‘Mooiste plekje van West-Vlaanderen’

CD&V West-Vlaanderen trapt haar campagne af met een positieve boodschap: vandaag wordt de zoektocht naar het ‘Mooiste Plekje van West-Vlaanderen’ ingezet. Per gemeente werd er een longlist opgesteld van vijf mooie en inspirerende plekken. Iedereen kan vanaf nu online stemmen voor zijn of haar favoriet.

“West-Vlaanderen is een geweldige provincie, en elke West-Vlaamse gemeente heeft prachtige plekjes,” verklaart Hilde Crevits, de Torhoutse CD&V-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement.

“Ons vasthouden aan wat ons gelukkig maakt, trots zijn op waar we leven, en de schoonheid van onze provincie uitstralen naar de rest van het land: dat is het West-Vlaamse gevoel. Dat is waar onze campagne ook over zal gaan: niet over wat ons verdeelt maar over wat ons verbindt als West-Vlamingen.”

Na deze stemcampagne zal er een shortlist opgesteld worden van de vier mooiste plaatsen van de provincie. Een vakjury zal daaruit dan het ‘Mooiste Plekje van West-Vlaanderen’ kiezen. De winnaar wordt bekendgemaakt op 17 januari 2024. De wedstrijd wordt georganiseerd door CD&V West-Vlaanderen.

Zoektocht naar schoonheid

De wedstrijd wordt een echte zoektocht naar schoonheid in de provincie West-Vlaanderen. Wordt het een bekende toeristische trekpleister of net die verborgen parel? Dat hangt volledig af van het stemgedrag van de deelnemers. De vakjury zal uiteindelijk de definitieve knoop doorhakken uit de shortlist van vier plaatsen.

“CD&V West-Vlaanderen wil niet alleen het mooiste plekje vieren, maar wil ook de lokale gemeenschap actief betrekken”, zegt Nathalie Muylle, CD&V lijsttrekker voor het Federaal Parlement. “Het gaat om het koesteren van ons erfgoed, het ondersteunen van duurzaam toerisme en het creëren van een bloeiende toekomst voor onze regio.” Stemmen kan via de volgende link.