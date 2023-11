Melissa Depraetere volgt Conner Rousseau op als partijvoorzitter Vooruit: “Het is vooruit of achteruit”

Melissa Depraetere wordt interim-voorzitter van Vooruit tot na de verkiezingen in juni. Dat heeft ze zaterdag zelf bekendgemaakt op de partijzetel van de Vlaamse socialisten. De komende dagen wordt op zoek gegaan naar een opvolger om de Kamerfractie te leiden

Na het ontslag van Conner Rousseau vrijdagavond werd Kamerfractieleidster Depraetere al het meest geciteerd als opvolgster. Het is de bedoeling dat Depraetere de partij zal leiden tot aan de federale, regionale en Europese verkiezingen van komend voorjaar. De statuten van de partij schrijven voor dat er na het ontslag van de voorzitter binnen de 90 dagen verkiezingen moeten worden uitgeschreven, maar daar kan nog zes maanden mee worden geschoven.

Depraetere werd niet alleen voor de leeuwen gegooid. Ze werd geflankeerd door een sterk vrouwelijk getint team, met ondervoorzitster Funda Oru, Vlaams fractieleidster Hannelore Goeman en federaal minister Caroline Gennez, en enkel vicepremier Frank Vandenbroucke als man. Het viel op hoe ze allen het belang van teamwork onderstreepten. “Zelfs met het verlaten van het podium door de ploegleider, staat hier een team klaar als één man”, benadrukte Gennez.

Dat er een team staat, is volgens Depraetere ook de verdienste van Rousseau. En voor dat “team” moet het terug over de essentie gaan, in plaats van over een “zatte nacht” van enkele maanden geleden. “2024 is een te belangrijk jaar met te belangrijke keuzes. De keuze is simpel: vooruit of achteruit. Vooruit met koopkracht, gezondheidszorg, met de veiligheid en vrijheid van mensen. Overal waar extreemrechts bestuurt is het heel duidelijk: daar gaan de mensen er op achteruit”, aldus Depraetere.

Ze wil ook het verschil maken voor de “gewone man” – Depraetere komt ook zelf uit een gewoon arbeidersnest. “Met Vooruit in de regering wordt de koopkracht het best beschermd. De lonen en de pensioenen zijn omhoog gegaan en de btw is verlaagd”, somde ze een aantal verwezenlijkingen van Vivaldi op.

Depraetere veroordeelde opnieuw de uitspraken van Rousseau, die uiteindelijk tot zijn ontslag hebben geleid. “Ze stroken niet met waar Vooruit voor staat, en ze stroken ook niet met waar Conner voor staat.” Maar tegelijkertijd blijft Rousseau haar compagnon de route. Wat de toekomst voor hem zal brengen, zal nog moeten blijken. “Ik gun hem nu de rust om enkele weken na te denken en zich te beraden”, aldus Depraetere. Dat geldt dus ook voor een eventuele rol als lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. “Er is nog wel even tijd om de lijsten samen te stellen.”

Het is ook duidelijk dat de partij niet plots een andere richting zal inslaan. “Conner is niet de enige die ons traject heeft uitgestippeld. Dat hebben we samen gedaan. Het zou niet logisch zijn het volledig over een andere boeg te gooien”, gaat Depraetere voort. Het voorzitterschap combineren met haar rol als fractieleider in de Kamer is niet haalbaar. Daarom wordt de komende dagen op zoek gegaan naar een opvolger.