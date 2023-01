Opmerkelijk: in tegenstelling tot veel politieke kopstukken pompt Hilde Crevits geen geld in sociale media

Uit cijfers blijkt dat Vlaamse politici en masse geld uitgeven aan reclame via sociale media. In het lijstje met politieke kopstukken is minister Hilde Crevits nergens te bespeuren.

Onderzoeksgroep AdLens berekent elk jaar hoeveel politici spenderen aan advertenties via sociale media. Uit de cijfers van 2022 blijkt zowel N-VA als Vlaams Belang – partijen die de zogenaamde Vlaamse boodschap uitdragen – en masse geld pompen in het Amerikaanse bedrijf Meta (dat Facebook en Instagram beheert, red.), respectievelijk 1,7 en 1,1 miljoen euro.

Op persoonlijk vlak spant Tom Van Grieken de kroon met 363.623 euro, gevolgd door Bart De Wever (231.014 euro) en Conner Rousseau (129.359 euro). Bruggeling Tom Vandendriessche (93.566 euro) staat als eerste West-Vlaming zesde. We duiken onder de kaap van 20.000 euro voor we Jeremie Vaneeckhout, Sander Loones en Vincent Van Quickenborne terugvinden.

De volgende West-Vlamingen in het rijtje doen het met minder dan 12.000 euro: Joachim Coens, Stephanie D’Hose en Geert Bourgeois. Helemaal onderaan de top 100 bengelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

“Elke reactie gelezen”

Opvallend: hoewel zowat alle politieke kopstukken geld steken in sociale media, is er in de lijst geen spoor van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

“Voor mij is authentiek contact met de mensen het belangrijkste en daarom kies ik er voorlopig voor om geen geld uit te geven om extra likes of volgers te halen”, zegt ze. “Ook al besef ik dat het vaak om algoritmes draait. Ik hou mijn sociale media-kanalen graag persoonlijk. Ik heb er een goed gevoel bij dat mensen mij volgen via-via of doordat ze oprecht interesse tonen.”

“Onlangs heb ik bijvoorbeeld een foto op Facebook geplaatst samen met mijn man, omdat we 31 jaar getrouwd zijn. Ik heb daar duizenden felicitaties op gekregen en élke reactie gelezen. Mocht dit mede door sponsoring geweest zijn, dan zouden die reacties nooit zo echt hebben aangevoeld.” (BVB/JS)