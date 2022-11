OPINIE Fusiekoorts in Ruiselede: scoren in het stemhokje

Zondag 27 november, 14 uur. Het Al Thumama Stadium in Doha, Qatar. De Rode Duivels trappen tegen Marokko hun tweede groepswedstrijd af op het stilaan beruchte WK voetbal, op zoek naar drie punten. In onze Belgische huiskamers, feestzalen en geïmproviseerde fandorpen zal negentig minuten lang (plus een minuut of dertien blessuretijd) de wereld stoppen met draaien, maar in Ruiselede zal de focus níet op Kevin De Bruyne en co liggen.

Daar zal dan stilaan duidelijk zijn of de Ruiseledenaren in voldoende grote getale naar de stembus zijn getrokken om zich uit te spreken over de fusieplannen met de buren van Wingene. En kan het tellen van de ja- en neen-stemmen al dan niet beginnen. Of het ondertussen 1-0 voor de Belgen staat, ze pikken daar in het Molendorp wel iets later in.

Politici moeten hier één les uit trekken: zorg voor meer transparantie in alles wat je onderneemt

De volksraadpleging vormt het ‘hoogtepunt’ van een hoop gebakkelei, sinds in april van dit jaar bekend raakte dat Ruiselede en Wingene op 1 januari 2025 met elkaar in het huwelijk willen treden. Meer financiële slagkracht, meer professionalisme, meer knowhow. Het waren, volledig akkoord, logische argumenten die burgemeester Greet De Roo en haar Wingense collega Lieven Huys een dik half jaar geleden op tafel gooiden om de fusieplannen te staven.

En ze zijn ook te verantwoorden, daar kan geen mens omheen. Alleen: het fusienieuws kwam voor veel van de 5.400 Ruiseledenaren als een donderslag bij heldere hemel. En net dáár is de angel te vinden die deze etterbuil heeft veroorzaakt.

Als de heren en dames politici hier één les uit moeten trekken, is het wel deze: zorg voor meer transparantie in alles wat je onderneemt. Meerderheid en oppositie staan in dit verhaal lijnrecht tegenover elkaar en de geloofwaardigheid van de lokale politiek heeft een flinke knauw gekregen.

Zondag omstreeks 16 uur weten we of onze Rode Duivels Marokko over de knie hebben gelegd. En zal duidelijk zijn of de Ruiseledenaar zich voor of achter een fusie met Wingene schaart. Althans, als die zondagochtend de moeite doet om uit zijn kot te komen. Het loont in elk geval de moeite. Want zoals we deze week een paar keer hoorden vallen: het gaat over de toekomst van de gemeente.