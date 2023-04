Oostende gekozen als gaststad voor topontmoeting over hernieuwbare energie

Op maandag 24 april 2023 vindt in Oostende de Europese ‘North Sea Summit’ plaats, een topontmoeting over hernieuwbare energie in aanwezigheid van Europese regeringsleiders.

Oostende is gekozen als gaststad voor een topontmoeting over windenergie. Op maandag 24 april komen in de badstad staats- en regeringsleiders bijeen van onder andere Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens die top zullen ze het energiepotentieel van de Noordzee bekijken zodat die optimaal gebruikt wordt.

Burgemeester Bart Tommelein: “We zijn enorm tevreden dat The North Sea Summit in Oostende plaatsvindt. We vervullen als stad een pioniersrol op het vlak van blauwe economie en offshore-windenergie. Uiteraard komen er heel wat veiligheidsmaatregelen kijken bij deze top, dat zorgt voor heel wat verantwoordelijkheid voor onze veiligheidsdiensten. Het is dus een gemengd gevoel van trots, maar toch wat druk om alles in goede banen te leiden.”

Gemeenteraad verplaatst naar 25 april

Normaal gezien was de gemeenteraad in Oostende ook gepland op 24 april. Omdat de korpschef en burgemeester verantwoordelijk zijn voor de veiligheid wordt de gemeenteraad verplaatst naar dinsdag 25 april om 19 uur. Alle fracties hebben daarmee ingestemd.

Impact voor Oostende

Ondanks de omvang van het evenement op zich, blijft de impact op het dagelijkse leven en mobiliteit beperkt. Het event speelt zich af op vier locaties: luchthaven Oostende, Fort Napoleon, Duin & Zee en het Havenhuis. Concreet zijn deze sites niet toegankelijk voor het grote publiek. Grenzend aan die sites geldt uitgezonderd plaatselijk verkeer. Alle maatregelen staan gebundeld op de site www.oostende.be/europesetop.