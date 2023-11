Vincent Van Quickenborne en Jasper Pillen worden de lijsttrekkers voor Open VLD in West-Vlaanderen

Voormalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne trekt bij de verkiezingen van 9 juni 2024 de Kamerlijst van Open VLD West-Vlaanderen en voormalig Kamerlid Jasper Pillen trekt de Vlaamse lijst in de provincie. Dat heeft de liberale partij maandagavond bekendgemaakt na het provinciaal congres.

Pillen zat in de Kamer tot Van Quickenborne op 20 oktober ontslag nam in de nasleep van de aanslag in Brussel en opnieuw zijn zetel innam. De ondervoorzitter van de partij kondigde kort nadien al aan met volle goesting voor het lijsttrekkerschap van de Vlaamse lijst te gaan. “Veiligheid, Vrijheid en Ondernemerschap: de kernwaarden van ons liberale verhaal. Ik wil die consequent verdedigen en versterken. Als lijsttrekker zal ik hier dan ook ten volle voor strijden”, aldus Pillen in een persbericht.

Van Quickenborne trekt de Kamerlijst. “De laatste drie jaar zijn we erin geslaagd om de tanker van Justitie te keren. Maar het werk is niet af”, zegt hij. “Liberalen moeten hun ideeën scherper formuleren: economisch rechts en ethisch progressief. We moeten onze vrijheden verdedigen tegen de extremisten. Brussel heeft een gezonde portie West-Vlaamse doenersmentaliteit nodig.”

“Vernieuwing en ervaring”

Nationaal voorzitter Tom Ongena zegt “opnieuw voor een combinatie van vernieuwing en ervaring” te kiezen in de “sterke blauwe provincie waar wij liberalen stevig lokaal verankerd zijn”. “Jasper heeft zich getoond als sterk parlementslid, met diepe dossierkennis onder andere op defensie. Ook als schepen in Brugge heeft hij zijn liberale stempel kunnen drukken. Met Vincent hebben we tonnen ervaring. Iemand die de voorbije jaren de tanker op Justitie heeft gekeerd en belangrijke liberale hervormingen heeft doorgevoerd.”