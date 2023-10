Jasper Pillen verdwijnt uit Kamer door terugkeer Van Quickenborne

Het ontslag van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) als minister van Justitie, heeft ook gevolgen voor zijn partijgenoot Jasper Pillen. Van Quickenborne neemt immers opnieuw zijn zetel in de Kamer in, waardoor Pillen na drie jaar afscheid neemt van het halfrond.

Bij de verkiezingen van 2019 raakte Van Quickenborne immers vanop de West-Vlaamse lijst verkozen in de Kamer. Nadat hij toetrad tot de Vivaldi-regering, kwam zijn zitje vrij voor opvolger Pillen, die nu dus opnieuw plaats moet ruimen voor Van Quickenborne.

Geen afscheid

“Dit is geen afscheid”, reageert Pillen, die ondervoorzitter is van Open VLD. “Ik ga met volle goesting voor het lijsttrekkerschap op de Vlaamse lijst voor de verkiezingen in juni 2024. Want mijn werk is niet af.” Pillen werkte zich in de Kamer vooral in de kijker op Defensie-dossiers.