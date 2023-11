Bruggeling Jasper Pillen mag de Vlaamse lijst trekken voor Open VLD

Open VLD heeft maandagavond Bruggeling Jasper Pillen aangeduid als lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen. Hij won die strijd van de Ieperse burgemeester Emmily Talpe.

Aanvankelijk waren er vier kandidaten voor het Vlaams lijsttrekkerschap bij Open VLD in onze provincie: de Ieperse burgemeester Emmily Talpe, haar Stadense collega Francesco Vanderjeugd en twee Brugse schepenen: Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen.

Brugse steun

Vorige week al liet Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem weten dat ze haar kandidatuur intrekt: ze wil zich concentreren op de Brugse gemeenteraadsverkiezingen en wou de kandidatuur van haar jongere stadsgenoot Jasper Pillen ten volle steunen.

Ook Francesco Vanderjeugd trok zich terug uit de race. Maandagavond gaf het merendeel van de Vlaamse liberalen de voorkeur aan Jasper Pillen. Hij is ondervoorzitter bij Open VLD en was tot voor kort federaal parlementslid. Omdat Jasper Pillen de opvolger was van Vincent Van Quickenborne nam de gewezen justitieminister na zijn ontslag uit de regering opnieuw plaats in de Kamer en moest de Bruggeling uit Brussel vertrekken.

Zijn Vlaams lijsttrekkerschap mag aanzien worden als een mooie beloning en compensatie voor het verlies van zijn federaal zitje.