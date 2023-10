Vincent Van Quickenborne (Open Vld) stapt op als minister van Justitie. Dat heeft hij aangekondigd tijdens een persconferentie op zijn kabinet.

Het ontslag komt er in de nasleep van de aanslag in Brussel. Volgens Van Quickenborne heeft een magistraat geen gevolg gegeven aan het uitleveringsverzoek dat werd opgesteld voor de dader van de aanslag in 2022. “Ik wil mijn politieke verantwoordelijkheid nemen voor deze onaanvaardbare fout.”