Professor Carl Devos over ontslag van Joachim Coens: “Problemen voor CD&V zijn niet opgelost”

“Het lag in de lijn der verwachtingen dat staatsecretaris Sammy Mahdi zich kandidaat zou stellen om Joachim Coens op te volgen als nationaal CD&V-voorzitter. Ik bespeur opluchting onder sommige CD&V’ers, ze denken dat ze een nieuwe Messias hebben. Maar de verkiezing van een nieuwe voorzitter neemt het fundamenteel probleem waarmee deze politieke partij kampt, absoluut niet weg”, stelt politicoloog Carl Devos, hoogleraar aan de Gentse Universiteit, in De Zondag.

“De kiezel is uit de schoen, meer niet.” Zo evalueert Carl Devos het feit dat Joachim Coens uit Damme vroegtijdig als CD&V-voorzitter opstapt en dat zijn vroegere rivaal Sammy Mahdi hem graag wil opvolgen. “IJdelheid en gevaar voor zelfoverschatting vormen de grootste bedreiging bij Jonge Helden die door hun partij als redders naar voor geschoven worden.”

Opluchting

“Er overheerst nu bij CD&V een gevoel van opluchting, een positieve vibe na de paniek om de rampzalige resultaten van De Stemming, de recente peiling naar de kiesintenties die CD&V tot kleinste partij degradeerde. Er is wat meer zelfvertrouwen dank zij de kandidatuur van Sammy Mahdi. Met een nieuwe voorzitter wordt slechts één probleem opgelost. Ik stel bijvoorbeeld vast dat Sammy Mahdi al verklaard heeft dat hij niet van plan is om de in opspraak gekomen Wouter Beke, een andere hinderpaal, tot ontslag te dwingen.”

“Toegegeven, Sammy Mahdi is momenteel nog maar kandidaat-voorzitter. Maar hij heeft nog geen inhoudelijke oplossingen aangereikt om het grootste probleem aan te pakken waarmee CD&V worstelt. Ook hij heeft blijkbaar nog geen nieuw recept. Sammy Mahdi heeft wel een scherpere tong dan Joachim Coens, is offensiever. Maar CD&V heeft nood aan ideologische vernieuwing.”

Tij keren?

“Op vandaag weet niemand waar die partij voor staat. CD&V heeft geen unique selling proposition, die haar anders maakt dan de andere partijen. De socialisten bestrijden de armoede, Open VLD vertegenwoordigt de liberalen, N-VA wil een zelfstandig Vlaanderen en Groen heeft een ecologisch programma. CD&V wil een beetje van alles zijn.”

“Vroeger lukte dat, elke zuil binnen CD&V had een achterban. De oudere kiezers sterven uit, de anderen zijn weggezogen door N-VA en CD&V slaagt er niet in nieuwe kiezers aan te trekken. Ik vraag mij ernstig af of CD&V in amper twee jaar tijd het tij nog kan keren, de kiezer kan overtuigen met een beklijvende, inhoudelijke boodschap en… een Connor Rousseau-achtige nieuwe voorzitter. Want in mei 2024 zijn er parlementaire verkiezingen.”