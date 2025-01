Brecht Warnez vraagt uitleg over fusieproblemen, minister Crevits belooft beterschap en wil uniek adressenbestand op Vlaams, federaal en privé-niveau

Naar aanleiding van onze reportage over de fusieproblemen rond pakjesdiensten, inschrijven van voertuigen of aanvragen van een reispas, vroeg parlementslid Brecht Warnez tekst en uitleg aan minister van Binnenland Hilde Crevits. “Kunnen inwoners en gemeenten terecht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) om fusieproblemen door te geven en aan te kaarten?”, vroeg Warnez. Minister Crevits beloofde beterschap, maar benadrukte dat de regering weinig vat heeft op privé-initiatieven.

De problematiek rond fusieproblemen kwam ter sprake in de Kamercommissie van 14 januari. Zo werden er onder meer vragen gesteld over de harde kritiek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) die de gang van zaken bij de overheid hekelde. “Onze Wingense administratie heeft zich uit de naad gewerkt om de fusie te doen slagen”, aldus Warnez. “Maar blijkbaar is de fusie jammer genoeg niet helemaal doorgedrongen bij de federale overheid en private partners. Zo beschikt bijvoorbeeld Google Maps tot op vandaag nog steeds niet over de correcte straatnamen om pakjes af te leveren. Is er een evaluatie voorzien om de huidige knelpunten bij nieuwe fusies te vermijden?”

Ondanks draaiboek

Minister Crevits erkende de problemen. Maar ze benadrukte dat er al heel wat was gepresteerd om de fusies voor te bereiden zoals de opstelling van een draaiboek voor fusies, diverse infomomenten en een geplande webinar rond de materie op 28 januari. Ze riep ook praktische problemen in, zoals de ziekte van een coördinerend ambtenaar bij het Rijksregister. Wat is er ondertussen opgelost? “Bij de Dienst Inschrijvingen loopt alles weer normaal sinds 9 januari”, aldus Crevits. “Hetzelfde geldt voor de aanvraag van paspoorten. Veel problemen vallen echter onder federale bevoegdheid of zijn gelieerd aan privé-initiatieven. Ik wil daar zeker het gewicht van mijn administratie op laten wegen.”

Eén adressenbestand

Tenslotte stipte Crevits aan dat het naast elkaar bestaan van diverse bronnen voor adressen bij de federale overheid alleen maar voor verwarring zorgt. “De Vlaamse regering heeft daarover al een akkoord via BeSt Add”, aldus Crevits. “Mochten we kunnen komen tot één adressenbestand op Vlaams, federaal en privéniveau, zouden we een hele stap voorwaarts zetten. Het is mijn ambitie, om dat gerealiseerd te krijgen. Ik zou zeggen: gewoon aanpakken, dat ding.”