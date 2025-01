Pakjesdiensten lopen in het honderd in fusiegemeente Wingene: “Moeten pakketjes ophalen in Zwevezele!”

De voorbije dagen wemelt het op sociale media van klachten over pakjesdiensten, die pakjes niet of foutief leveren door de gewijzigde straatnamen en huisnummers. Vooral Ruiselede lijkt binnen de nieuwe fusiegemeente Wingene te kampen met ‘groeipijnen”, zoals voormalig burgemeester Greet De Roo het verwoordt. Computers weigeren soms dienst, badges krijgen deuren niet open en er duiken technische storingen op bij het afleveren van rijbewijzen en reispassen.

“Ik wou iets bestellen bij webshop Zalando, maar die aanvaardt het postnummer niet”, schrijft Nancy Defauw op Facebook. “De combinatie 8755 Wingene” wordt bij het digitaal invullen van formulieren niet aanvaard”, meldt Odette Gordier. Ruiseledenaar Andy Boecquaert woont in de Bruggestraat – nu Kloosterstraat – maar zijn pakje duikt op in de Bruggestraat… in Zwevezele! Ook dorpsgenoot Luc Van Pamel mocht een pakket voor de Bruggestraat (Kloosterstraat) gaan ophalen in Zwevezele.

Naar verluidt zijn de straatnamen al wél aangepast bij pakjesdiensten zoals Waze en Geopunt.be, maar bijvoorbeeld nog niet bij het populaire Google Maps. Vooral de koeriers van Bpost en PostNL werken daarmee. Onder meer PostNL stuurde al diverse pakjes met het nieuwe adres terug wegens onbestelbaar. Sommige inwoners van Ruiselede krijgen pakjes aangeboden, waarom ze nooit hebben gevraagd.

Verwarrend

Schepen voor Planning en Communicatie Brecht Warnez reageerde al op de vele Facebookklachten. “Al onze wijzigingen zijn al maanden geleden doorgegeven via een Vlaams platform, maar jammer genoeg updaten niet alle organisaties hun gegevens frequent genoeg”, aldus Warnez.

“Pakjes voor Ruiselede duiken op in…Zwevezele”

“Formeel moet je in Ruiselede voortaan ‘8755 Wingene’ op je briefwisseling schrijven, maar je kan ook perfect ‘8755 Ruiselede’ blijven schrijven, zoals vroeger. Ook Google Maps kan die nieuwe gegevens op dat Vlaams platform vinden, maar blijkbaar werken zij trager dan bijvoorbeeld Waze.” Sommige inwoners denken foutief dat ze voor verzendingen naar Ruiselede zowel de gemeentenaam als het postnummer van Wingene moeten gebruiken. Dat zorgt uiteraard voor de nodige verwarring.

Massa’s aanpassingen

In Ruiselede zijn de vaste computers op het gemeentehuis al enkele keren uitgevallen en dat geldt ook voor de badges, die deuren elektronisch moeten openen en sluiten. Volgens inwoner Anton debal zou je met een aangepaste ID-kaart niet meer binnen kunnen in het containerpark van Ruiselede.

Burgemeester Lieven Huys heeft geen weet van grote problemen en relativeert. “Tijdens de eerste werkweek in 2025 moeten er voor de fusionering massa’s zaken worden aangepast, wat niet allemaal meteen perfect lukt”, geeft hij toe. “Zo moeten er tientallen verschillende computerprogramma’s van Ruiselede en Wingene op elkaar afgestemd worden. Wij zijn als gemeente ook afhankelijk van de goede werking van de federale overheid. Als de aanpassing van de NIS-codes – dat is een belangrijke bestuurlijke code van statistiekbureau Statbel – niet behoorlijk werkt, staan wij machteloos. Dan kan je inderdaad bijvoorbeeld geen wagens inschrijven. Maar dat zou inmiddels moeten opgelost zijn.”