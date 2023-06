101 van 140 kleine windmolenaanvragen komen uit West-Vlaanderen: “Vlaanderen kan leren van onze provincie”

Onze provincie is koploper in de aanvragen van kleine windmolens. Die worden vooral ingezet voor groenere energie in de landbouwsector. Brecht Warnez (CD&V) geeft aan dat de Vlaamse overheid kan leren van de West-Vlaamse aanpak.

In West-Vlaanderen zijn er sinds 2018 maar liefst 101 vergunningen uitgereikt voor kleine windmolens. Onze provincie is daarmee veruit koploper in Vlaanderen aangezien het totaal voor het volledige Vlaamse gewest maar 140 bedraagt. Brecht Warnez, schepen in Wingene en Vlaams parlementslid voor CD&V, vroeg de cijfers op en stelde er een parlementaire vraag over aan Vlaams minister Zuhal Demir.

Beleidskader kleine windturbines

Warnez verklaart de hoge cijfers in West-Vlaanderen:“Kleine windmolens met een maximum ashoogte van 15 meter zijn vooral populair bij landbouwers als groene oplossing naast zonne-energie. Het is dankzij het provinciebestuur dat West-Vlaanderen koploper is. Zij ontwikkelden hiervoor een kader die elke West-Vlaamse gemeente kan gebruiken.” Dankzij het beleidskader ‘kleine windturbines’ dat de provincie West-Vlaanderen in 2017 startte, worden de West-Vlaamse gemeenten dus geholpen door de provincie bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen.

Naast de 101 vergunningen, zijn er nog 21 dossiers in behandeling. Als je de lopende dossiers van alle andere Vlaamse provincies samentelt, kom je op 20 aanvragen. Brecht Warnez spoort Vlaams Minister van Omgeving Demir dan ook aan om werk te maken van een efficiënt systeem op Vlaams niveau: “Vlaanderen kan leren van West-Vlaanderen. Door het West-Vlaamse beleidskader door te trekken tot een Vlaams kader, zouden er ook in andere provincies meer kleine windmolens kunnen komen. Een duidelijk afwegingskader en vereenvoudiging van de procedures kunnen ervoor zorgen dat meer landbouwers overstappen op duurzame energie.”