Yves Miroir uit Groen-fractie gezet

Op de gemeenteraad heeft Yves Miroir uitgehaald naar Groen, dat hem uit de fractie zette : “Het is in strijd met de statuten van Groen en de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens.”

Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) deelde bij de start van de zitting mee : “Ik heb bericht gekregen van de Groen-fractie dat Yves Miroir niet langer deel uitmaakt van de Groen-fractie.”

Miroir liet van zich horen : “Ik ben op geen enkele vergadering van de Groen-fractie uitgenodigd en men heeft, zonder mij te horen en ik recht op verdediging had, de samenwerking opgezegd. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waar elke democraat achter staat, staat in artikel 11 dat men recht heeft op verdediging.”

Miroir maakte een vergelijking : “Ik kreeg net van Amnesty International een bericht dat er in China 1 miljoen mensen in de cel zitten zonder proces of recht op verdediging. Ik ben dan de 1 miljoen en eerste.” Yves Miroir bleef zitten aan de zijde van de meerderheid, onthield zich bij een aantal stemmingen en kwam ook verschillende keren scherp tussen naar het schepencollege.