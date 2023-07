Vooruit Oostende kaart problemen Vuurtorenwijk aan: “De mensen zijn teleurgesteld”

“Het stadsbestuur moet meer handhaven, investeren en communiceren met de Vuurtorenwijk”, zeggen Vooruit-gemeenteraadsleden John Crombez en Björn Tratsaert. “We missen betrokkenheid. Den Opex verdient beter”, luidt het.

Vooruit hield op de Vuurtorenwijk een reeks huisbezoeken en recent een wijkbabbel. “Van daaruit en kaart van daaruit een aantal zaken aan. “Op het Verleyepark zou de stad een wadi aanleggen, maar sedert begin dit jaar ligt het er onaangeroerd bij. Het park heeft een troosteloos uitzicht. De stad brak de stenen rivier op om de percentages voor ontharding op te krikken en maant wijkbewoners aan om voortuinen te ontharden, maar laat in het Verleyepark wel het onkruid welig tieren”, zegt wijkbewoner Björn Tratsaert.

Netheid

John Crombez : “Een ander probleem is de netheid. Er is veel sluikstorten en weinig handhaving. Het eilandje ligt na elk weekend bezaaid met afval. Mensen willen terug een wijkagent die zich bezighoudt met de buurt. Er moet ook geïnvesteerd worden in de Werktuigkundigenstraat, Thomas Vanloostraat en Sint-Antoniusstraat die er erbarmelijk bij liggen. In sommige goten tiert het onkruid welig. Je kunt niet vragen aan inwoners om voor hun eigen voordeur te wieden en vervolgens als stad het openbaar domein laten verloederen. Ook inzake mobiliteit is er een verandering die niet ten goede komt aan de inwoners. Er werd een knip doorgevoerd op de bussen van De Lijn waardoor de mensen niet meer naar Bredene kunnen.”

Gelijke investeringen

“We vragen meer aandacht voor de Vuurtorenwijk en gelijke investeringen voor elke Oostendenaar. We blijven druk zetten, doen tussenkomsten op de gemeenteraad en stellen vragen. We willen dat de stad meer investeert in groenonderhoud en de wijkpolitie. Mensen zijn teleurgesteld omdat ze het gevoel hebben vergeten te zijn.” De kritiek van Vooruit gaat over veel bevoegdheden en thema’s. Het stadsbestuur wenste niet te reageren.